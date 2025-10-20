У ЗСУ створено Угруповання об’єднаних сил: хто ним керуватиме

Зона відповідальності командування охоплює Харківську область та прилеглі території

У Силах оборони України відбулися структурні зміни, в результаті яких створено нове Угруповання об’єднаних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу угрупування.

Новим угрупованням майже у повному складі управлятиме Командування обʼєднаних сил під керівництвом генерал-майора Михайла Драпатого, який раніше керував ОСУВ «Хортиця» та ОСУВ «Дніпро». Зона відповідальності командування охоплює Харківську область та прилеглі території.

«Цей складний та напружений сектор, що займає одне з ключових місць у планах ворога, вдруге довірено генералу Драпатому. Нагадаємо, що у 2024 році він вже очолював ОТУ «Харків» під час російського наступу на Харківщині та загрози Вовчанську», – йдеться у заяві.

Корпуси, зосереджені на даному напрямку, безпосередньо підпорядковуватимуться новоствореному Угрупованню об’єднаних сил. Це – досвідчені підрозділи ЗСУ, НГУ та ДПСУ.

Нагадаємо, Михайла Драпатого було призначено командувачем об’єднаних сил Збройних сил України. Генерал-майор, який останні пів року виконував обов’язки командувача Сухопутних військ Збройних сил України, 11 червня 2025 року повідомив про завершення своєї каденції.

Як повідомлялося, Оперативно-стратегічне угруповання військ «Дніпро» завершило свою діяльність у рамках проведення корпусної реформи. Воно не було штатною структурою, а виконувало тимчасові завдання.

До слова, перехід Збройних сил України на корпусну структуру завершено. Усі новостворені корпуси уже виконують завдання у складі визначених угруповань.

Начальник Генштабу Андрій Гнатов каже, «нюанси» повʼязані з тим відбувається, що ЗСУ як складний механізм постійно зазнають змін. Гнатов зазначив, що Генштаб провів масштабну роботу з одночасної підготовки всіх десяти новостворених управлінь корпусів. Як наголосив начальник Генштабу, це вимагало значних зусиль і залучення найбільш підготовлених військовослужбовців. Крім того, до навчання особового складу були долучені інструктори з країн-партнерів.