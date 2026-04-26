40 років катастрофі на ЧАЕС. Спогади Ліни Костенко

glavcom.ua
Максим Бурич
26 квітня 1986 року – день найбільшої в історії людства техногенної катастрофи. Тоді на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції сталися два вибухи
Через 40 років після катастрофи світ опинився під повторною загрозою ядерного апокаліпсису

Сьогодні світ відзначає 40-ві роковини аварії на Чорнобильській АЕС. 26 квітня 1986 року вибух на четвертому енергоблоці не просто спричинив найбільшу техногенну катастрофу ХХ століття, а й став початком зникнення цілого пласту української культури – самобутнього Полісся. «Главком» згадує цю дату через призму експедицій Ліни Костенко та її пророчого слова.

Починаючи з 1991 року, Ліна Костенко стала постійною учасницею історико-культурних експедицій до Зони відчуження під керівництвом Ростислава Омеляшка. Поки інші уникали «брудної» території, поетеса називала ці поїздки своєю «добровільною еміграцією».

«Головне те, що я впритул бачила цю безмірну біду. Я бачила зблизька, як зникає мій народ... Я причетна до чорнобильських проблем з 1991 року і знаю, що скільки не говориш, нічого не допомагає. Ми й досі правди про Чорнобиль не знаємо. А через що вибухнув Чорнобиль? Причин багато, одна з головних – нехлюйство», – каже Ліна Василівна.

Журналістка Галина Бабій, яка супроводжувала поетесу в експедиціях, згадує її як «королеву в камуфляжній куфайці», що працювала нарівні з науковцями, без пафосу та зайвих промов, рятуючи побутові речі, фотоальбоми та вишиванки з покинутих хат.

* * *

Цей дощ – як душ. Цей день такий ласкавий.

Сади цвітуть. В березах бродить сік.

Це солов’їна опера, Ла Скала!

Чорнобиль. Зона. Двадцять перший вік.

Тут по дворах стоїть бузкова повінь.

Тут ті бузки проламують тини.

Тут щука йде, немов підводний човен,

і прилітають гуси щовесни.

Але кленочки проросли крізь ґанки.

Жив-був народ над Прип’яттю – і зник.

В Рудому лісі виросли поганки,

і ходить Смерть, єдиний тут грибник.

Експедиції збирали все: від рушників до хатнього інвентарю. Костенко особисто документувала побут «мертвих сіл». Особливою сторінкою стали поїздки до самоселів у село Новошепеличі – баби Олени та діда Сави Ображеїв, які тривалий час були єдиними мешканцями десятикілометрової зони («Десятки»). Після смерті діда Сави у 2014 році село остаточно затихло.

Поезія Ліни Костенко про Чорнобиль – це жорсткий діагноз нехлюйству та ядерному тероризму. Її рядки сьогодні звучать як ніколи актуально.

***

Ми атомні заложники прогресу.

Вже в нас нема ні лісу, ні небес.

Так і живем од стресу і до стресу,

абетку смерті маємо - АЕС.

Сьогодні, через 40 років, ядерна загроза знову виходить з боку Росії. Окупація Запорізької АЕС, приховування архівних матеріалів про катастрофу 1986 року та польоти дронів над конфайнментом ЧАЕС доводять: уроки Чорнобиля не були засвоєні агресором.

Ліна Костенко попереджала: «Ми й досі правди про Чорнобиль не знаємо». Сьогодні Україна знову бореться за те, щоб «чорний дзвін» не вдарив вдруге, тепер уже через свідомі дії ядерних терористів.

***

Як давить світ, як обступає,

як приголомшує, як мне!

Як зберегти в собі це серце,

коли воно не кам'яне?

Як зберегти в собі цю душу

в глобальнім клекоті біди?

Кити хоч викидаються на сушу.

А людству викидатися куди?!

* * *

Усе змінилось. Люди і часи.

Двадцятий вік уже за перелазом.

Глобальне людство хоче ковбаси,

а вже вона з нуклідами і сказом.

 

Упала тінь на батьківські гроби.

Вже й чорт гидує купувати душі.

В лісах тремтять налякані гриби.

З дерев стрибають підозрілі груші.

 

Епоха зашморгнулась, як Дункан.

Спиніться, люди. Хоч поставте кому.

Поезія потрібна дивакам.

Поети не потрібні вже нікому.

 

* * *

Атомний Вій опустив бетонні повіки.

Коло окреслив навколо себе страшне.

Чому Звізда-Полин упала в наші ріки?!

Хто сіяв цю біду і хто її пожне?

Хто нас образив, знівечив, обжер?

Яка орда нам гідність притоптала?

Якщо наука потребує жертв, –

чому ж не вас вона перековтала?!

 

Загидили ліси і землю занедбали.

Поставили АЕС в верхів'ї трьох річок.

То хто ж ви є, злочинці, канібали?!

Ударив чорний дзвін. І досить балачок.

В яких лісах іще ви забарложені?

Що яничари ще занапастять?

І мертві, і живі, і ненароджені

нікого з вас довіку не простять!

Нагадаємо, минає 40 років, як вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС.  Але ні політики, ні міжнародна експертна спільнота так і не зробили належних висновків з тієї епохальної події, що змінила світ.

До слова, президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що через 40 років після вибуху четвертого реактора світ знову опинився на межі техногенної катастрофи через дії РФ.

Читайте також

Зеленський: Світ не повинен допустити, щоб цей ядерний тероризм продовжувався
40 років Чорнобильської трагедії: Зеленський заявив про нову загрозу
Сьогодні, 09:35
«Це ви писали листи Горбачову?». Маловідомі архівні документи про Чорнобильську катастрофу
«Це ви писали листи Горбачову?». Маловідомі архівні документи про Чорнобильську катастрофу
Сьогодні, 07:00
Володимир Свергун з родиною приїхав до Прип'яті у 1980 році з далекої Камчатки
26 квітня 1986 року Прип'ять гуляла – жодної паніки. Катастрофа на ЧАЕС та евакуація у спогадах очевидця
Вчора, 20:00
Найболючіша частина сповіді пані Клавдії – про те, як статус «чорнобильця» став клеймом
Колишня жителька Прип’яті уперше за 40 років повернулася до покинутого дому
Вчора, 19:15
У Києві стартує 18-й Київський Безпековий Форум
У Києві стартує 18-й Київський Безпековий Форум
23 квiтня, 10:39
Нагороду вручатимуть громадянам України, які безпосередньо брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Зеленський ввів нову державну нагороду для учасників ліквідації ЧАЕС
21 квiтня, 04:58
В Україні дрізд гірський гніздиться переважно в Карпатському регіоні
У Чорнобильському заповіднику вперше за пів століття помічено рідкісного птаха (фото)
8 квiтня, 19:00
Білі лелеки були помічені біля меморіалу «Зірка Полин» у центрі міста Чорнобиль
До Чорнобиля вперше за 20 років повернулися білі лелеки (фото)
7 квiтня, 10:05
Ліна Костенко: Я відразу зрозуміла, що йшлося не лише про нове режисерське бачення, а й про глибоко пережитий наш теперішній час
Театральна прем'єра тижня. Ліна Костенко звернулася до колективу Івано-Франківського театру
5 квiтня, 11:01

Життя

40 років катастрофі на ЧАЕС. Спогади Ліни Костенко
40 років катастрофі на ЧАЕС. Спогади Ліни Костенко
Відомий український гуморист долучився до війська та розповів, чим займається на службі
Відомий український гуморист долучився до війська та розповів, чим займається на службі
Майже добу провела на кордоні. Українку не пустили до Польщі
Майже добу провела на кордоні. Українку не пустили до Польщі
Українка назвала головний мінус життя у США, який не показують у серіалах
Українка назвала головний мінус життя у США, який не показують у серіалах
Лубінець зворушливо звернувся до дружини в день річниці їхнього шлюбу (фото)
Лубінець зворушливо звернувся до дружини в день річниці їхнього шлюбу (фото)
Кількість мільярдерів різко зросте: до чого веде нова хвиля багатства
Кількість мільярдерів різко зросте: до чого веде нова хвиля багатства

Новини

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Вчора, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Вчора, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Вчора, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
