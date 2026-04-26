40 років катастрофі на ЧАЕС. Спогади Ліни Костенко
Через 40 років після катастрофи світ опинився під повторною загрозою ядерного апокаліпсису
Сьогодні світ відзначає 40-ві роковини аварії на Чорнобильській АЕС. 26 квітня 1986 року вибух на четвертому енергоблоці не просто спричинив найбільшу техногенну катастрофу ХХ століття, а й став початком зникнення цілого пласту української культури – самобутнього Полісся. «Главком» згадує цю дату через призму експедицій Ліни Костенко та її пророчого слова.
Починаючи з 1991 року, Ліна Костенко стала постійною учасницею історико-культурних експедицій до Зони відчуження під керівництвом Ростислава Омеляшка. Поки інші уникали «брудної» території, поетеса називала ці поїздки своєю «добровільною еміграцією».
«Головне те, що я впритул бачила цю безмірну біду. Я бачила зблизька, як зникає мій народ... Я причетна до чорнобильських проблем з 1991 року і знаю, що скільки не говориш, нічого не допомагає. Ми й досі правди про Чорнобиль не знаємо. А через що вибухнув Чорнобиль? Причин багато, одна з головних – нехлюйство», – каже Ліна Василівна.
Журналістка Галина Бабій, яка супроводжувала поетесу в експедиціях, згадує її як «королеву в камуфляжній куфайці», що працювала нарівні з науковцями, без пафосу та зайвих промов, рятуючи побутові речі, фотоальбоми та вишиванки з покинутих хат.
* * *
Цей дощ – як душ. Цей день такий ласкавий.
Сади цвітуть. В березах бродить сік.
Це солов’їна опера, Ла Скала!
Чорнобиль. Зона. Двадцять перший вік.
Тут по дворах стоїть бузкова повінь.
Тут ті бузки проламують тини.
Тут щука йде, немов підводний човен,
і прилітають гуси щовесни.
Але кленочки проросли крізь ґанки.
Жив-був народ над Прип’яттю – і зник.
В Рудому лісі виросли поганки,
і ходить Смерть, єдиний тут грибник.
Експедиції збирали все: від рушників до хатнього інвентарю. Костенко особисто документувала побут «мертвих сіл». Особливою сторінкою стали поїздки до самоселів у село Новошепеличі – баби Олени та діда Сави Ображеїв, які тривалий час були єдиними мешканцями десятикілометрової зони («Десятки»). Після смерті діда Сави у 2014 році село остаточно затихло.
Поезія Ліни Костенко про Чорнобиль – це жорсткий діагноз нехлюйству та ядерному тероризму. Її рядки сьогодні звучать як ніколи актуально.
***
Ми атомні заложники прогресу.
Вже в нас нема ні лісу, ні небес.
Так і живем од стресу і до стресу,
абетку смерті маємо - АЕС.
Сьогодні, через 40 років, ядерна загроза знову виходить з боку Росії. Окупація Запорізької АЕС, приховування архівних матеріалів про катастрофу 1986 року та польоти дронів над конфайнментом ЧАЕС доводять: уроки Чорнобиля не були засвоєні агресором.
Ліна Костенко попереджала: «Ми й досі правди про Чорнобиль не знаємо». Сьогодні Україна знову бореться за те, щоб «чорний дзвін» не вдарив вдруге, тепер уже через свідомі дії ядерних терористів.
***
Як давить світ, як обступає,
як приголомшує, як мне!
Як зберегти в собі це серце,
коли воно не кам'яне?
Як зберегти в собі цю душу
в глобальнім клекоті біди?
Кити хоч викидаються на сушу.
А людству викидатися куди?!
* * *
Усе змінилось. Люди і часи.
Двадцятий вік уже за перелазом.
Глобальне людство хоче ковбаси,
а вже вона з нуклідами і сказом.
Упала тінь на батьківські гроби.
Вже й чорт гидує купувати душі.
В лісах тремтять налякані гриби.
З дерев стрибають підозрілі груші.
Епоха зашморгнулась, як Дункан.
Спиніться, люди. Хоч поставте кому.
Поезія потрібна дивакам.
Поети не потрібні вже нікому.
* * *
Атомний Вій опустив бетонні повіки.
Коло окреслив навколо себе страшне.
Чому Звізда-Полин упала в наші ріки?!
Хто сіяв цю біду і хто її пожне?
Хто нас образив, знівечив, обжер?
Яка орда нам гідність притоптала?
Якщо наука потребує жертв, –
чому ж не вас вона перековтала?!
Загидили ліси і землю занедбали.
Поставили АЕС в верхів'ї трьох річок.
То хто ж ви є, злочинці, канібали?!
Ударив чорний дзвін. І досить балачок.
В яких лісах іще ви забарложені?
Що яничари ще занапастять?
І мертві, і живі, і ненароджені
нікого з вас довіку не простять!
Нагадаємо, минає 40 років, як вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Але ні політики, ні міжнародна експертна спільнота так і не зробили належних висновків з тієї епохальної події, що змінила світ.
До слова, президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що через 40 років після вибуху четвертого реактора світ знову опинився на межі техногенної катастрофи через дії РФ.
Коментарі — 0