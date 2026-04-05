Театральна прем'єра тижня. Ліна Костенко звернулася до колективу Івано-Франківського театру

Ліна Костенко: Я відразу зрозуміла, що йшлося не лише про нове режисерське бачення, а й про глибоко пережитий наш теперішній час

Ліна Костенко провела паралелі з сьогоденням Києва та твором «Маруся Чурай»

В Івано-Франківську Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка представив нове прочитання легендарного роману у віршах «Маруся Чурай». З нагоди прем’єри до колективу театру та режисера Ростислава Держипільського звернулася сама авторка – жива легенда української літератури Ліна Костенко. Про це повідомляє «Главком».

У своєму зверненні Ліна Костенко провела паралелі між XVII століттям, радянськими репресіями та сучасністю. Вона згадала, як твір забороняли у 80-х, як палилися українські стародруки у 1964-му та як вона «блукала по коліна в попелі» спаленої бібліотеки Видубицького монастиря.

Зі сцени Івано-Франківського театру звернення Ліни Костенко зачитала українська письменниця та політична діячка Марія Матіос.

Повний текст звернення:

Дорогі друзі, вітаю вас з весняного перед великоднього Києва. Це дивне відчуття, я багатьох з вас не знаю особисто, не бачу ваших облич, але мені здається, що я серед вас. Мабуть, це від того, що від самого початку, коли я дізналася про цей задум пана Ростислава Держипільського, я відчула від його думок, ідей, роботи, особливу творчу напругу, напругу, яка мені дуже близька, бо йдеться про перечитання і перетворення твору, про його нове дихання.

Я відразу зрозуміла, що йшлося не лише про нове режисерське бачення, а й про глибоко пережитий наш теперішній час, пережитий, зокрема і через історичний час у моєму творі, цей твір справді занурений у 17 століття, але це не цифра, це драматичний час, в якому творилась Нова Україна, і ми з вами також знову живемо в драматичному часі, в якому твориться Нова Україна в культурному, екзистенційному, державному вимірах. Власне тому й заборонявся цей твір у ті абсурдні і неможливі для життя радянські часи. Мої друзі були у в'язниці, я чекала арешту, тому мені природно писався стан Марусі у тюрмі. Давня українська література теж була під забороною. Істориків позбавляли роботи за одну лише згадку про українське бароко, а про Богдана Хмельницького говорилося лише в контексті Переяслава.

Відтак я була звинувачена в ідеях, які, як писав автор розгромної видавничої рецензії, з піною біля рота захищав горе історик, насправді зрадник українського народу, Михайло Грушевський.

Директор філармонії, що заборонив Нілі Крюковій виконання Марусі Чурай в 1981 році вже й після виходу книжки у світ підходив до вікна і патетично, показуючи рукою на зрадянщений Київ, запитував «чому ж у моєму творі постає спалений Київ?», а я пережила пожежі, в яких нищились українські книжки, 1964 року, коли палилися стародруки в бібліотеці Академії наук, звідки мені Леопольд Ященко виніс звуглені Мандрівки серця, а потім у грудні 1968 я, вагітна сином, блукала по коліна в попелі в георгіївському соборі Видубицького монастиря, серед спалених фресок спопелілої бібліотеки української старовини.

Врешті, ми з вами сьогодні, переживши облогу Києва в 22-му році, знаємо на власному досвіді, що руїни саме Києва - це мрія всіх його ворогів, але цей Київ завжди воскресав, бо він місто воїн і місто книга.

Дякую вам кожному окремо, і всім вам разом, за те, що ви вдихнули в цей твір нове життя, занурили його в атмосферу пошуку і експерименту, дякую панові Ростиславу за творчу сміливість і непереборну рішучість в реалізації нового перечитання твору.

Дякую панові Святославу Вакарчуку за неймовірне поєднання модерної музики до бою українського і визвольних змагань минулого.

Як відомо, 4 квітня в Івано-Франківську була поставлена вистава «Маруся Чурай» за романом у віршах Ліни Костенко.

