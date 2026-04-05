Театральна прем'єра тижня. Ліна Костенко звернулася до колективу Івано-Франківського театру

Максим Бурич
Ліна Костенко: Я відразу зрозуміла, що йшлося не лише про нове режисерське бачення, а й про глибоко пережитий наш теперішній час
В Івано-Франківську Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка представив нове прочитання легендарного роману у віршах «Маруся Чурай». З нагоди прем’єри до колективу театру та режисера Ростислава Держипільського звернулася сама авторка – жива легенда української літератури Ліна Костенко. Про це повідомляє «Главком».

У своєму зверненні Ліна Костенко провела паралелі між XVII століттям, радянськими репресіями та сучасністю. Вона згадала, як твір забороняли у 80-х, як палилися українські стародруки у 1964-му та як вона «блукала по коліна в попелі» спаленої бібліотеки Видубицького монастиря.

Зі сцени Івано-Франківського театру звернення Ліни Костенко зачитала  українська письменниця та політична діячка Марія Матіос.

Повний текст звернення:

Дорогі друзі, вітаю вас з весняного перед великоднього Києва. Це дивне відчуття, я багатьох з вас не знаю особисто, не бачу ваших облич, але мені здається, що я серед вас. Мабуть, це від того, що від самого початку, коли я дізналася про цей задум пана Ростислава Держипільського, я відчула від його думок, ідей, роботи, особливу творчу напругу, напругу, яка мені дуже близька, бо йдеться про перечитання і перетворення твору, про його нове дихання.

Я відразу зрозуміла, що йшлося не лише про нове режисерське бачення, а й про глибоко пережитий наш теперішній час, пережитий, зокрема і через історичний час у моєму творі, цей твір справді занурений у 17 століття, але це не цифра, це драматичний час, в якому творилась Нова Україна, і ми з вами також знову живемо в драматичному часі, в якому твориться Нова Україна в культурному, екзистенційному, державному вимірах. Власне тому й заборонявся цей твір у ті абсурдні і неможливі для життя радянські часи. Мої друзі були у в'язниці, я чекала арешту, тому мені природно писався стан Марусі у тюрмі. Давня українська література теж була під забороною.  Істориків позбавляли роботи за одну лише згадку про українське бароко, а про Богдана Хмельницького говорилося лише в контексті Переяслава.

Відтак я була звинувачена в ідеях, які, як писав автор розгромної видавничої рецензії, з піною біля рота захищав горе історик, насправді зрадник українського народу, Михайло Грушевський.

Директор філармонії, що заборонив Нілі Крюковій виконання Марусі Чурай в 1981 році вже й після виходу книжки у світ підходив до вікна і патетично, показуючи рукою на зрадянщений Київ, запитував «чому ж у моєму творі постає спалений Київ?», а я пережила пожежі, в яких нищились українські книжки, 1964 року, коли палилися стародруки в бібліотеці Академії наук, звідки мені Леопольд Ященко виніс звуглені Мандрівки серця, а потім у грудні 1968 я, вагітна сином, блукала по коліна в попелі в георгіївському соборі Видубицького монастиря, серед спалених фресок спопелілої бібліотеки української старовини.

Врешті, ми з вами сьогодні, переживши облогу Києва в 22-му році,  знаємо на власному досвіді, що руїни саме Києва - це мрія всіх його ворогів, але цей Київ завжди воскресав, бо він місто воїн і місто книга.

Дякую вам кожному окремо, і всім вам разом, за те, що ви вдихнули в цей твір нове життя, занурили його в атмосферу пошуку і експерименту, дякую панові Ростиславу за творчу сміливість і непереборну рішучість в реалізації нового перечитання твору.

Дякую панові Святославу Вакарчуку за неймовірне поєднання модерної музики до бою українського і визвольних змагань минулого.

Як відомо, 4 квітня в Івано-Франківську була поставлена вистава «Маруся Чурай» за романом у віршах Ліни Костенко.

Нагадаємо, українська письменниця та політична діячка Марія Матіос привітала свою колегу видатну поетесу Ліну Костенко з днем народження. Письменниця завітала додому до Ліни Костенко та показала, як пройшло святкування дня народження письменниці. 

До слова, 19 березня свій день народження святкувала видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко. 

Читайте також:

Такої «Енеїди» ви ще не бачили...
Такої «Енеїди» ви ще не бачили...
27 березня, 22:19
На камерній сцені Театру Лесі Українки обладнали справжній знімальний майданчик шоу «Хто хоче стати мільйонером»
Як вкрасти мільйон на очах у мільйонів? Інтерактивна судова драма у Театрі Лесі Українки: перші фото
26 березня, 20:16
Ліна Костенко та Ада Роговцева показалися на спільних фото
Ліна Костенко та Ада Роговцева. Свіжі фото підкорили мережу
20 березня, 09:46
Монтаж виставки Гамлета Зіньківського Проєкт 365 «Час не потрібен» у залах музею Ханенків
Куди сходити у Києві 23-29 березня: дайджест культурних подій
21 березня, 19:02
Ліна Костенко розповіла про дружбу з Марією Дідковською
З'явилося нове відео з Ліною Костенко. Поетеса розповіла про друзів
24 березня, 18:06
Онищук наголосила, що унаслідок ворожої атаки по центру Івано-Франківська загинули двоє людей
Удар по Івано-Франківську: загинув нацгвардієць та його донька
24 березня, 18:22
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28-29 березня
27 березня, 14:02
Глава держави змінив статус культурної установи за внесок у розвиток і популяризацію національного музичного та хореографічного мистецтва
Дніпровський театр опери та балету отримав статус національного
27 березня, 13:16
Виставка «Я сколихнув цей світ» Івана Марчука
Куди сходити у Києві 6-12 квітня: дайджест культурних подій
4 квiтня, 19:03

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
