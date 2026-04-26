40 років Чорнобильської трагедії: Зеленський заявив про нову загрозу
Зеленський: «своєю війною Росія знову ставить світ на межу техногенної аварії»
Сьогодні, 26 квітня 2026 року, Україна та світ вшановують пам’ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що через 40 років після вибуху четвертого реактора світ знову опинився на межі техногенної катастрофи через дії РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський нагадав, що вибух 1986 року став однією з найбільших ядерних катастроф в історії людства, наслідки якої сотні тисяч людей долають до сьогодні. Президент вшанував пам’ять тих, хто ціною власного життя зупиняв поширення радіації.
«Пам’ятаємо кожного, хто віддав своє життя, ліквідовуючи наслідки цієї трагедії. Світла пам’ять усім жертвам Чорнобильської катастрофи», – зазначив глава держави.
Президент підкреслив, що сьогодні захисна інфраструктура ЧАЕС – саркофаг та новий безпечний конфайнмент, зведений за підтримки понад 40 країн світу – перебуває під прямою загрозою. Росія систематично використовує простір над атомними об'єктами для атак.
За словами Зеленського, російсько-іранські дрони-камікадзе «шахед» постійно пролітають над територією станції. Більше того, президент підтвердив факт прямої атаки в минулому. У 2025 році один із безпілотників влучив безпосередньо у захисний конфайнмент.
«Світ не повинен допустити, щоб цей ядерний тероризм продовжувався, і найкращий спосіб – це змусити Росію припинити свої божевільні атаки», – розповів Зеленський.
