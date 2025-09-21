Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони ліквідували проросійського активіста з Польщі, який воював проти України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони ліквідували проросійського активіста з Польщі, який воював проти України
Єжи Тиц займався реставрацією пам'ятників радянським солдатам
фото з відкритих джерел

Єжи Тиц очолював спільноту, яка займалась відновленням пам'ятників радянським солдатам

Сили оборони ліквідували проросійського активіста, громадянина Польщі Єжи Тица, який воював проти України. Як інформує «Главком», про це повідомили російські медіа.

За даними росіян, Єжи Тиц загинув у бою з українськими військовими. Проте російські пропагандисти не уточнюють, у якому саме населеному пункті це сталось. Зазначається, що Тиц вважався зниклим безвісти з літа 2025 року, але лише зараз з родичами окупанта зв’язалися працівники моргу у Ростові та повідомили про його смерть на фронті. Поляка поховають у місті Хімки, що біля Москви.

Вказується, що поляк добровільно долучився до російської армії, ймовірно, навесні 2025 року, взявши собі позивний «Зигмунт». До цього він протягом десяти років займався реставрацією пам'ятників радянським солдатам на території Польщі та Росії. За даними пропагандистів, протягом останніх кількох років Тиц проживав у Росії, оскільки польська влада нібито «попередила, що йому небажано повертатися на батьківщину».

Росіяни називають померлого окупанта «рятівником від польської та української пропаганди», а також наголошують на його щирому бажанні воювати проти України.

Раніше ЗСУ на фронті ліквідували титулованого російського мотогонщика. 

Також на війні проти України загинув перший російський контрактник 2007 року народження. Максим Суворов з Бурятії був старшим сином у багатодітній родині. Після закінчення технікуму автомобільного транспорту в червні 2025 року його призвали на строкову службу. 27 червня Максим Суворов підписав контракт з міністерством оборони Росії.

Максим Суворов служив снайпером. Його ліквідували 24 липня 2025 року в районі села Новий Комар у Донецькій області.

Читайте також:

Теги: Польща смерть влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шахеди» над Польщею. Чому Росія атакує саме зараз?
«Шахеди» над Польщею. Чому Росія атакує саме зараз?
10 вересня, 08:49
Після повернення до Москви Вишинський був призначений виконавчим директором медіагрупи «Россия сегодня»
У Москві помер пропагандист Вишинський, який керував «РИА Новости Украина»
23 серпня, 09:50
Захід був організований на знак підтримки України
Активісти у Варшаві «привітали» росіян з Днем Державного Прапора України
23 серпня, 14:16
Трамп перевів тему на бальну залу, після запитання журналіста, яке стосується смерті Чарлі Кірка
Замість коментарів про смерть Кірка Трамп розповів про будівництво бального залу
13 вересня, 01:32
Олександр Голяченко став 109-м медійником, який загинув унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну
На фронті загинув журналіст і військовий Олександр Голяченко
5 вересня, 15:51
За його словами, Польща не може самостійно ухвалити таке важливе стратегічне рішення
Глава МЗС Польщі пропонує поновити обговорення безпольотної зони над Україною
16 вересня, 03:25
Олександр Боровик загинув під час виконання бойового завдання
У Запорізькій області розбився льотчик Су-27 Олександр Боровик
11 вересня, 16:22
Вбивство Чарлі Кірка. ФБР шукає кілера по фото і призначило винагороду за допомогу
Вбивство Чарлі Кірка. ФБР шукає кілера по фото і призначило винагороду за допомогу
12 вересня, 08:10
Винищувачі Королівських повітряних сил Великої Британії «Тайфун»
Британські «Тайфуни» здійснили перше патрулювання повітряного простору Польщі
Сьогодні, 18:58

Події в Україні

Сили оборони ліквідували проросійського активіста з Польщі, який воював проти України
Сили оборони ліквідували проросійського активіста з Польщі, який воював проти України
Арестович заявив, що збирає гроші для 158 бригади. Військові відреагували
Арестович заявив, що збирає гроші для 158 бригади. Військові відреагували
ЗСУ під Сумами вибили стратегічний «козир» із рук Путіна – NYT
ЗСУ під Сумами вибили стратегічний «козир» із рук Путіна – NYT
Окупанти скинули на Ніжин невідому вибухівку
Окупанти скинули на Ніжин невідому вибухівку
Українські військові знищили рідкісний російський «Термінатор на гусеницях»
Українські військові знищили рідкісний російський «Термінатор на гусеницях»
На Луганщині окупанти заборгували майже 200 млн рублів зарплати
На Луганщині окупанти заборгували майже 200 млн рублів зарплати

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Вчора, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Вчора, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua