Єжи Тиц очолював спільноту, яка займалась відновленням пам'ятників радянським солдатам

Сили оборони ліквідували проросійського активіста, громадянина Польщі Єжи Тица, який воював проти України. Як інформує «Главком», про це повідомили російські медіа.

За даними росіян, Єжи Тиц загинув у бою з українськими військовими. Проте російські пропагандисти не уточнюють, у якому саме населеному пункті це сталось. Зазначається, що Тиц вважався зниклим безвісти з літа 2025 року, але лише зараз з родичами окупанта зв’язалися працівники моргу у Ростові та повідомили про його смерть на фронті. Поляка поховають у місті Хімки, що біля Москви.

Вказується, що поляк добровільно долучився до російської армії, ймовірно, навесні 2025 року, взявши собі позивний «Зигмунт». До цього він протягом десяти років займався реставрацією пам'ятників радянським солдатам на території Польщі та Росії. За даними пропагандистів, протягом останніх кількох років Тиц проживав у Росії, оскільки польська влада нібито «попередила, що йому небажано повертатися на батьківщину».

Росіяни називають померлого окупанта «рятівником від польської та української пропаганди», а також наголошують на його щирому бажанні воювати проти України.

Раніше ЗСУ на фронті ліквідували титулованого російського мотогонщика.

Також на війні проти України загинув перший російський контрактник 2007 року народження. Максим Суворов з Бурятії був старшим сином у багатодітній родині. Після закінчення технікуму автомобільного транспорту в червні 2025 року його призвали на строкову службу. 27 червня Максим Суворов підписав контракт з міністерством оборони Росії.

Максим Суворов служив снайпером. Його ліквідували 24 липня 2025 року в районі села Новий Комар у Донецькій області.