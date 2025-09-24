Головна Країна Суспільство
Стало відомо, де насправді померла журналістка Рощина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук

3 серпня 2023 року стало відомо, що Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях
фото: Вікторія Рощина/Facebook

11 вересня 2024 року, за вісім днів до загибелі, Вікторію Рощину етапували з таганрозького СІЗО до ізолятора №3 міста Кізел Пермського краю

Журналістка Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року в СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ. Про це йдеться в розслідуванні проєкту «Слідство.Інфо», передає «Главком».

Із закритих російських баз журналістам вдалося дістати інформацію зі свідоцтва про смерть журналістки Вікторії Рощиної. Документ видав Ленінський відділ управління запису актів цивільного стану адміністрації міста Пермі. Дата смерті, зафіксована у цьому документі, – 19 вересня 2024 року. 

Начальник другого управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Тарас Семків зауважив, що смерть журналістки настала безпосередньо у кізельському ізоляторі. Її причини офіційне слідство наразі ще встановлює, адже тіло Рощиної повернули в Україну в стані, що не дозволив провести повноцінне судово-медичне дослідження. 

Зазначається, що 11 вересня 2024 року, за вісім днів до загибелі, Вікторію Рощину етапували з таганрозького СІЗО до ізолятора №3 міста Кізел Пермського краю. Етапування тривало три дні – з 9 до 11 вересня.

Прокурор Тарас Семків наголосив, що за весь час перебування Вікторії Рощиної РФ жодного разу не визнала того, що її утримували у місцях несвободи. 

Нагадаємо, журналістка Рощина зникла 3 серпня 2024 року, коли вела репортаж з окупованої території. Згодом СБУ підтвердила, що вона була захоплена росіянами. Вікторія Рощина працювала військовою кореспонденткою з початку повномасштабного вторгнення. У березні 2022 року її вже затримували представники ФСБ в окупованому Бердянську, проте тоді вона була звільнена.

Про її смерть стало відомо 10 жовтня 2024 року. За словами представника ГУР Андрія Юсова, Вікторія Рощина перебувала у списках на обмін і мала повернутися додому найближчим часом. У зв'язку з її загибеллю, Офіс генпрокурора перекваліфікував кримінальне провадження на воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.

Раніше, у серпні, президент України посмертно нагородив Вікторію Рощину Орденом Свободи за її громадянську мужність та патріотизм. Згодом закатована в російському полоні українська журналістка Вікторія Рощина посмертно отримала американську відзнаку за сміливість Oxi Courage Award.

Як повідомлялося, Європейський Союз виступив із заявою про те, що шокований новинами про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.



