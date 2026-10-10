Генерал Келлог закликав Україну продовжувати удари по російських НПЗ

Келлог зазначив, що Україна має й далі бити по російських НПЗ, а Путін намагається зняти цей тиск

Кіт Келлог поставив під сумнів щирість мотивів «дизельної пропозиції» зі сторони РФ

Американський генерал Кіт Келлог вважає ініціативу Кремля щодо постачання російського дизелю до США спробою Володимира Путіна вберегти свої нафтопереробні підприємства від атак з боку України. Про це пише «Главком».

На його думку, Москва розраховує використати консультації з представниками США в Маямі, аби домогтися припинення цих повітряних ударів.

Келлог висловив глибоку недовіру як російському диктаторові, так і його переговорнику Кирилу Дмитрієву, піддавши сумніву щирість мотивів «дизельної пропозиції». Окремо генерал відзначив кардинальну різницю в цілях ударів: Збройні сили України цілеспрямовано знищують об'єкти військово-промислового комплексу ворога, переносячи війну безпосередньо на територію РФ, тоді як окупанти б'ють по цивільній інфраструктурі, зокрема школах та церквах.

Експерт також висловив переконання, що поточний російський наступ не дозволить Кремлю повністю захопити Донецьку область. На його думку, ключова проблема Путіна полягає у відсутності перемог на полі бою на тлі безперервного тиску українських сил, які й надалі мають законне право продовжувати свої військові операції.

Нагадаємо, США посилили тиск, вимагаючи від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також Вашингтон пригрозив Києву припинити обмін важливою розвідувальною інформацією.

Зустріч представників США, України, європейських країн і НАТО, під час якої сторони обговорили можливі шляхи деескалації та завершення війни до початку зими, завершилася достроково. Переговорна група від України вже перебуває на шляху додому.

Переговори стосовно миру відбулися вчора у Флориді, й планувалося, що вони продовжаться у суботу, 10 жовтня. Під час їх проведення стало відомо про рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції на російський дизель.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф у соцмережі X назвав переговори конструктивними. За його словами, учасники обговорили можливості деескалації та завершення війни, гарантії безпеки для України, стійкість енергетичної системи напередодні зими та повоєнне відновлення. «Обговорення було плідним і допомогло визначити напрями для подальшого опрацювання перед наступним контактом США з Росією», – зазначив Віткофф.