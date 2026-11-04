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Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги
Перша леді США Меланія Трамп отримала орден княгині Ольги
фото: Reuters

Перша леді США отримала одну з найвищих державних нагород України за допомогу українським дітям

Президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді Сполучених Штатів Америки Меланію Трамп орденом княгині Ольги І ступеня. Нагороду присуджено за гуманітарну підтримку України та діяльність, спрямовану на порятунок українських дітей, які постраждали від російської агресії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ президента України №1079/2026.

Згідно з документом, Меланію Трамп відзначено за вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну та благодійну діяльність.

Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги фото 1
скриншот із president.gov.ua

Особливу увагу в указі приділено зусиллям першої леді США, спрямованим на допомогу українським дітям та іншим громадянам, які постраждали внаслідок російської агресії.

Зокрема, йдеться про порятунок дітей, незаконно депортованих до Росії або примусово переміщених із тимчасово окупованих територій України.

Орден княгині Ольги є державною нагородою України, якою відзначають жінок за визначні заслуги в державній, громадській, культурній, гуманітарній та інших сферах діяльності. Орден має три ступені, найвищим з яких є І ступінь.

Крім того, Зеленський нагородив спеціального старшого радника першої леді США Марка Бекмана відзнакою президента України «Золоте серце». Відповідний указ має номер 1084/2026.

Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги фото 2
скриншот із president.gov.ua

Згідно з документом, Бекмана відзначено за вагомий особистий внесок у надання гуманітарної допомоги громадянам України та сприяння заходам із порятунку й евакуації цивільного населення з тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, раніше перша леді США Меланія Трамп виступила посередницею в організації гуманітарної операції у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Завдяки досягнутим домовленостям вдалося забезпечити тимчасове припинення вогню, доставити гуманітарну допомогу та евакуювати частину місцевих жителів. 31 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про повернення українців на підконтрольну Україні територію та особисто подякував Меланії Трамп за сприяння проведенню місії.

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Теги: Володимир Зеленський орден указ США Меланія Трамп

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