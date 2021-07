Без пластических операций и прошлого в эскорте. В Украине не могут найти девушек для конкурса красоты

Одна из основных проблем, которая портит репутацию конкурса, это предоставление девушками эскорт-услуг, что категорически запрещено

Конкурс «Мисс Украина» оказался под угрозой срыва, ведь организаторы не могут найти 25 девушек без «запятнанной» репутации. По условиям, у конкурсанток не должно быть имплантов, наколотых губ, наращенных волос и татуировок.

К тому же девушки не должны быть замечены в эскорт-услугах, говорится в сюжете ТСН. Также конкурсантки должны иметь высокий интеллектуальный уровень, ведь в случае победы они будут выходить в свет.

Так, один из кастингов проходил в Харькове. Требования к конкурсанткам: незамужние девушки в возрасте от 17 до 26 лет, рост от 168 см. Кроме кастингов в регионах, девушки могут заполнить анкету на сайте "Мисс Украина".

«Одна из основных проблем, которая портит репутацию конкурса, это предоставление девушками эскорт-услуг, что категорически запрещено. Чтобы установить это, проверяют соцсети и ставят немало вопросов. Мы спрашиваем о каких-то интеллектуальных и моральных ценностях. Если девушка спрашивает о стоимости участия, о том, какие финансовые перспективы даст ей победа в конкурсе, то это совсем другое», – рассказала глава конкурса Вероника Щипцова.

Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.