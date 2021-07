Умер режиссер «Супермена»

Доннеру был 91 год

В США на 92-ом году жизни скончался режиссер Ричард Доннер, сообщает Deadline. Причина смерти пока не раскрывается.

Ричард Доннер — автор таких фильмов, как «Супермен» с Кристофером Ривом, «Смертельное оружие» с Мелом Гибсоном, «Балбесы» и «Байки из склепа». Доннер также представил первый фильм из серии «Омен» — хоррор о мальчике-антихристе. Вместе со своей женой Лорел Ричард создал продюсерскую компанию The Donners' Company, которая произвела все фильмы и сериалы по вселенной «Людей Икс».

«Дик так мощно командовал созданием своих фильмов и был талантлив во многих жанрах. Быть в его окружении было сродни общению с любимым тренером, самым умным профессором, самым яростным мотиватором, самым очаровательным другом, самым верным союзником и, конечно же, самым великим «балбесом» в мире. Он был ребенком. Всем сердцем. Все время. Я не могу поверить, что его больше нет, но его хриплый, искренний смех останется со мной навсегда», — рассказал Стивен Спилберг Variety. Спилберг был автором идеи фильма «Балбесы».

Cоболезнования также выразили актеры Мел Гибсон и Дэнни Гловер, сыгравшие в «Смертельном оружии», а также Сильвестр Сталлоне, который исполнил главную роль в картине Доннера «Наемные убийцы».

