Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Путін наляканий припиненням вогню». Яценюк пояснив, як зупинити диктатора

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Путін наляканий припиненням вогню». Яценюк пояснив, як зупинити диктатора
Яценюк сказав, що Україна підірвала російську військову потужність
фото: ksf

Яценюк: Українські військові за міжнародної підтримки серйозно підірвали російську військову потужність

Після того, як Сили оборони підірвали російську військову потужність, важливо залишатись проактивними і створити не коаліцію охочих, а коаліцію сильної політичної волі. Про це наголосив голова Київського Безпекового Форуму, експрем’єр-міністр Арсеній Яценюк, інформує «Главком».

«Українські військові за міжнародної підтримки серйозно підірвали російську військову потужність. Путіну знадобиться чимало часу, за деякими оцінками – до п’яти років, щоб відновити свою воєнну потужність. Але він зараз не може атакувати НАТО. Ні сьогодні, ні завтра, ні навіть через рік – такої змоги в нього не буде. Але ми повинні діяти нагально, швидко. Він вважає, що він нас перечекає. Ні, ми можемо його перебороти і бути більш проактивними. Якщо ми згуртуємося і покажемо дійсно потужну політичну волю. Не коаліцію охочих створимо, а коаліцію сильної політичної волі. І діяти якомога швидше», – зауважив Яценюк.

Арсеній Яценюк нагадав, що російські втрати сягають близько мільйона вбитими і пораненими, а «економіка в жахливому стані».

«Я думаю, що Путін навіть наляканий цим перемир’ям, припиненням вогню. Йому вдалося поставити країну на воєнні рейки. І якщо війна припиниться, для нього, для його правління це створить величезні проблеми, і для нього особисто – як для президента», – сказав голова Форуму.

Яценюк стверджує, що Україна зупинила імперські амбіції очільника Кремля і «прийде час, коли Україна відновить і свою територіальну цілісність». 

«Подібне відбувалося з Німеччиною. Подібне відбулося з країнами Балтії. Подібне відбувалося в Європі назагал. Більше немає окупаційних військ у Східній Європі. Та ж сама праведна історія буде належати і Україні. Але що дійсно може вплинути на Путіна – це сила. Якщо ви розмістите своїх військових тут, це буде та мова, яку він зрозуміє. Якщо ви надішлете більше зброї і боєприпасів до України – він це зрозуміє. Якщо ви більше і сильніші санкції введете проти нього – тільки тоді він зрозуміє, що з ним мають справу серйозно», – зауважив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, що 8 травня стартував 17-й щорічний Київський безпековий форум (КБФ). Гасло цьогорічного форуму: «UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора». «Главком» є інформаційним партнером події.

Читайте також:

Теги: Арсеній Яценюк війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна дронів на полі бою, а в Україні частково зупинене навчання операторів БпЛА
Війна дронів на полі бою, а в Україні частково зупинене навчання операторів БпЛА
22 квiтня, 10:52
Вночі 24 квітня 2025 року російські терористи завдали чергового удару по Києву
Нічний кривавий удар по Києву – примус до угоди
24 квiтня, 08:32
На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили шість ворожих штурмів
Карта бойових дій в Україні станом на 17 квітня 2025 року
17 квiтня, 08:23
РФ з початку року втратила в Україні 22257 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
18 квiтня, 07:55
Відстань від крайньої точки кордону України та Росії до арсеналу – понад 500 км
У Росії стався вибух на одному із найбільших складів боєприпасів (оновлено)
22 квiтня, 18:19
Генштаб наголошує, що виробнича потужність підприємства близько 300 різних БпЛА на добу
Генштаб підтвердив атаку на Єлабугу: є ураження виробництва «шахедів»
23 квiтня, 20:11
За минулу добу відбулося 156 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2025 року
26 квiтня, 08:22
За словами Келлога, створення демілітаризованої зони передбачає відведення військ з обох сторін на 15 км від лінії розмежування
Замороження та демілітаризація: Келлог розповів, на які умови миру готова Україна
7 травня, 08:34
Окупанти вирішили прикрити Крим від ударів дітьми
Окупанти вирішили прикрити Крим від ударів дітьми
Сьогодні, 06:56

Політика

В Україні пройде зустріч лідерів «коаліції рішучих». Зеленський назвав дату
В Україні пройде зустріч лідерів «коаліції рішучих». Зеленський назвав дату
«Путін наляканий припиненням вогню». Яценюк пояснив, як зупинити диктатора
«Путін наляканий припиненням вогню». Яценюк пояснив, як зупинити диктатора
Зеленський ввів санкції проти низки росіян та компаній РФ
Зеленський ввів санкції проти низки росіян та компаній РФ
«Братцы, с Днем победы». Безугла готує звернення до СБУ через привітання Бужанського
«Братцы, с Днем победы». Безугла готує звернення до СБУ через привітання Бужанського
Скандал з незадекларованим Range Rover. Прем’єр Шмигаль пояснив, що це за машина
Скандал з незадекларованим Range Rover. Прем’єр Шмигаль пояснив, що це за машина
Залужний відзвітував про рік на новій посаді
Залужний відзвітував про рік на новій посаді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 травня: ситуація на фронті
183K
У Путіна лишилося останнє вікно можливостей, яке зачиниться вже сьогодні
119K
«Братцы, с Днем победы». Депутат зі «Слуги народу» привітав українців з російським святом
80K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 травня 2025
40K
Путінський парад в обличчях: хто завітав до диктатора
40K
Сі Цзіньпін закликав Путіна до «справедливої» мирної угоди

Новини

Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
Вчора, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua