«Путін наляканий припиненням вогню». Яценюк пояснив, як зупинити диктатора

Яценюк: Українські військові за міжнародної підтримки серйозно підірвали російську військову потужність

Після того, як Сили оборони підірвали російську військову потужність, важливо залишатись проактивними і створити не коаліцію охочих, а коаліцію сильної політичної волі. Про це наголосив голова Київського Безпекового Форуму, експрем’єр-міністр Арсеній Яценюк, інформує «Главком».

«Українські військові за міжнародної підтримки серйозно підірвали російську військову потужність. Путіну знадобиться чимало часу, за деякими оцінками – до п’яти років, щоб відновити свою воєнну потужність. Але він зараз не може атакувати НАТО. Ні сьогодні, ні завтра, ні навіть через рік – такої змоги в нього не буде. Але ми повинні діяти нагально, швидко. Він вважає, що він нас перечекає. Ні, ми можемо його перебороти і бути більш проактивними. Якщо ми згуртуємося і покажемо дійсно потужну політичну волю. Не коаліцію охочих створимо, а коаліцію сильної політичної волі. І діяти якомога швидше», – зауважив Яценюк.

Арсеній Яценюк нагадав, що російські втрати сягають близько мільйона вбитими і пораненими, а «економіка в жахливому стані».

«Я думаю, що Путін навіть наляканий цим перемир’ям, припиненням вогню. Йому вдалося поставити країну на воєнні рейки. І якщо війна припиниться, для нього, для його правління це створить величезні проблеми, і для нього особисто – як для президента», – сказав голова Форуму.

Яценюк стверджує, що Україна зупинила імперські амбіції очільника Кремля і «прийде час, коли Україна відновить і свою територіальну цілісність».

«Подібне відбувалося з Німеччиною. Подібне відбулося з країнами Балтії. Подібне відбувалося в Європі назагал. Більше немає окупаційних військ у Східній Європі. Та ж сама праведна історія буде належати і Україні. Але що дійсно може вплинути на Путіна – це сила. Якщо ви розмістите своїх військових тут, це буде та мова, яку він зрозуміє. Якщо ви надішлете більше зброї і боєприпасів до України – він це зрозуміє. Якщо ви більше і сильніші санкції введете проти нього – тільки тоді він зрозуміє, що з ним мають справу серйозно», – зауважив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, що 8 травня стартував 17-й щорічний Київський безпековий форум (КБФ). Гасло цьогорічного форуму: «UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора». «Главком» є інформаційним партнером події.