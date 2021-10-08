Cтало известно, в каком городе пройдет «Евровидение-2022»

Кандидатами на проведение песенного состязания были Милан, Римини, Турин,Болонья и Пезаро

Музыкальный конкурс «Евровидение-2022» пройдет в итальянском Турине. Об этом сообщает Ansa.

По данным агентства, официально об этом должны объявить в ближайшее время. Помимо Турина кандидатами на проведение песенного состязания были Милан, Римини, Болонья и Пезаро.

Италия получила право принимать «Евровидение» в следующем году после победы рок-группы Måneskin с песней Zitti E Buoni в мае 2021 года в Роттердаме. Это третья победа Италии в истории музыкального конкурса.

Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.