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    Украинскую девушку самого любимого рэпера Путина высмеяли из-за фотошопа

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    Модель Саша Дони - Украинскую девушку самого любимого рэпера Путина высмеяли из-за фотошопа
    Модель Саша Дони
    instagram.com/sashadony/

    Девушка похвасталась своей фигурой

    Любовница-украинка российского рэпера Тимати, модель Саша Дони решила поделиться с фанатами откровенными фотою

    В своем Инстаграме девушка показала, как проводит свой отдых. Она опубликовала откровенные фотографии, на которых позировала в крошечном бикини. На фото видно ее довольно пышный бюст, подтянутый животик и стройные загорелые ножки.

    instagram.com/sashadony/
    instagram.com/sashadony/

    Однако пользователи вместо того, чтобы засыпать Сашу комплиментами, начали ее хейтить в Сети. В частности, они негативно отреагировали на то, что она ложится под нож пластического хирурга. Кроме этого, фолловеры заметили фотошоп.

    «Когда дали деньги на тюнинг!», «А что с рукой? А с локтем? Ну конечно, фотошопа нет...», «Не на той теме ты делаешь хайп, Александра!»,

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Украинскую девушку самого любимого рэпера Путина высмеяли из-за фотошопа