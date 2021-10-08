Украинскую девушку самого любимого рэпера Путина высмеяли из-за фотошопа

Девушка похвасталась своей фигурой

Любовница-украинка российского рэпера Тимати, модель Саша Дони решила поделиться с фанатами откровенными фотою

В своем Инстаграме девушка показала, как проводит свой отдых. Она опубликовала откровенные фотографии, на которых позировала в крошечном бикини. На фото видно ее довольно пышный бюст, подтянутый животик и стройные загорелые ножки.

instagram.com/sashadony/

Однако пользователи вместо того, чтобы засыпать Сашу комплиментами, начали ее хейтить в Сети. В частности, они негативно отреагировали на то, что она ложится под нож пластического хирурга. Кроме этого, фолловеры заметили фотошоп.

«Когда дали деньги на тюнинг!», «А что с рукой? А с локтем? Ну конечно, фотошопа нет...», «Не на той теме ты делаешь хайп, Александра!»,

Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.