Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз

Королева называет будущего преемника смышленым мальчиком

К своим 95 годам Елизавета II осознала, что пора делиться мудростью с наследниками, даже если они сами не совсем-то и готовы к этому.

Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма в этом году только отпраздновал свое восьмилетие, но королева убеждена, что «уже пора». Принца Джорджа Елизавета II активно начала звать к себе на чаепития.

С мальчиком королева делится мудростью, читает ему свои дневники, рассказывает о первых годах правления, показывает старые кинохроники. Такие «королевские тренировки» очень нравятся принцу Джорджу, который сменит на престоле своего отца Уильяма, передают источники портала Nowtolove:

«Раньше ему никто не говорил, что он должен стать королем, но Джордж — очень смышленый мальчик. Он окружен такой большой любовью и поддержкой со стороны своих родителей, бабушек с дедушками и, главное, королевы, что, кажется, настроен на большой успех».

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