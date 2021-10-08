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    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз

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    Королева Елизавета ІІ и принц Джордж - Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Королева Елизавета ІІ и принц Джордж

    Королева называет будущего преемника смышленым мальчиком

    К своим 95 годам Елизавета II осознала, что пора делиться мудростью с наследниками, даже если они сами не совсем-то и готовы к этому.

    Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма в этом году только отпраздновал свое восьмилетие, но королева убеждена, что «уже пора». Принца Джорджа Елизавета II активно начала звать к себе на чаепития.

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    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз
    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз

    С мальчиком королева делится мудростью, читает ему свои дневники, рассказывает о первых годах правления, показывает старые кинохроники. Такие «королевские тренировки» очень нравятся принцу Джорджу, который сменит на престоле своего отца Уильяма, передают источники портала Nowtolove:

    «Раньше ему никто не говорил, что он должен стать королем, но Джордж — очень смышленый мальчик. Он окружен такой большой любовью и поддержкой со стороны своих родителей, бабушек с дедушками и, главное, королевы, что, кажется, настроен на большой успех».

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

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    Теги: знаменитости дети звезд Королева Елизавета II
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    Елизавета II начала готовить преемника. Это не принц Чарльз