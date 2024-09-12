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Рік тому помер Ян Табачник. Оприлюднено фото його могили

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Рік тому помер Ян Табачник. Оприлюднено фото його могили
Могила Яна Табачника
фото: Дмитро Гершензон/Facebook

Музиканта поховано в Тель-Авіві за еврейськими традиціями

Учора, 11 вересня, була річниця смерті Яна Табачника – нардепа Верховної Ради V, VI та VII скликань, музиканта та народного артиста України. Сьогодні фото його могили оприлюднив Дмитро Гершензон – український музикант, учасник легендарного гурту «Світязь» та ведучий музчиних телепроєктів, який емігрував до Ізраїлю у 2013 році.

«R.I.P.», – коротко підписав свій допис Гершензон.

Могила Яна Табачника
Могила Яна Табачника
фото: Дмитро Гершензон/Facebook

Нагадаємо, що 11 вересня 2023-го Ян Табачник помер на 79 році життя після дворічної боротьби з раком легень. Його серце зупинилося в ізраїльській лікарні. Музикант заповів, щоб його поховали в Тель-Авіві за еврейськими традиціями.

Народився Ян Табачник 1945 року в Чернівцях. Уперше він взяв до рук акордеон у 10 років, а з 13 років працював у напівпрофесійних групах. У 16 років музикант увірвався на професійну сцену. Вперше майстерність акордеоніста Яна Табачника в Радянському Союзі було зустрінуто в 1976 році – саме тоді з'явився його перший сольний альбом «Популярні мелодії».

Ян Табачник в останні місяці життя
Ян Табачник в останні місяці життя
фото: Дмитро Гордон/Instagram

До цього артист (з 1964 року) працював в естрадних оркестрах Астраханської, Калмицької, Батумі, Орловської та Ялтинської філармонії і в Ленконцерті.

Тільки в 1987 році став можливим запис у платівці єврейської музики What time is it? – платівка вийшла в 1989 році і з тих пір Табачник стабільно випускав сольні альбоми кожні два-три роки (Let's Talk in Private, «Золотий акордеон», Yesterday, Today, Tomorrow, «Телефонний дзвінок», «Байдужість»).

Віртуозна гра Табачника зробила акордеон популярним інструментом в Україні. Артист став засновником фестивалів-конкурсів «Володимир Крайнєв запрошує» та AccoHoliday, через які пройшли багато талановитих музикантів.

Музикант був одружений з народною артисткою України та оперною співачкою Недєльскою Тетяною, мав трьох синів.

Ян Табачник із дружиною та дітьми
Ян Табачник із дружиною та дітьми
фото: Тетяна Недєльска/Facebook

Крім того, Табачник був знайомий багатьом українським політикам і впливовим людям. Зокрема, він дуже любив називати Януковича своїм другом, а також відзначати вокальні здібності президента-втікача. 

У 2006, 2007 і 2012 роках Ян Табачник ставав народним депутатом України за списком Партії регіонів. У Верховній Раді V скликання обіймав посаду першого заступника голови Комітету з питань духовності та культури. У парламенті VI і VII скликань працював у комітеті по боротьбі з організованою злочинністю.

Перехід від Комітету з питань культури до Комітету з протидії корупції він пояснив тим, що хотів «вирішити проблеми корупційної культури».

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Теги: смерть артист Ян Табачник музикант

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