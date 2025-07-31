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Помер колишній тренер братів Кличків

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Помер колишній тренер братів Кличків
Томмі Брукс працював із братами Кличками
фото: Лу ДіБеллу

Легендарний тренер Майка Тайсона та братів Кличків помер у 71 рік

Світ боксу зазнав непоправної втрати: легендарний тренер Томмі Брукс, який працював з такими зірками, як Евандер Холіфілд, Майк Тайсон та брати Клички, помер після тривалої боротьби з раком. Йому був 71 рік. Про його смерть повідомив промоутер Лу ДіБелла, пише «Главком».

«Сім'я щойно підтвердила, що видатний тренер Томмі Брукс помер сьогодні ввечері після тяжкої боротьби з агресивною формою раку. Надто рано. Велика людина в боксі і ще найкраща людина в житті – він був по-справжньому надійним хлопцем», – написав ДіБелла.

Під керівництвом Томмі Брукса Евандер Холіфілд став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, а також здобув титули за версіями WBA, WBC та IBF у важкій вазі. Брукс був у куті Холіфілда під час його потужних перемог над Майком Тайсоном у 1996 та 1997 роках.

З 1998 по 2001 рік Брукс тренував уже самого Майка Тайсона. Під його керівництвом «Залізний Майк» здобув шість послідовних перемог нокаутом. Співпраця боксера та тренера завершилася безпосередньо перед потужним боєм Тайсона з Ленноксом Льюїсом за титули WBC та IBF, у якому Тайсон зазнав дострокової поразки.

Крім цих легендарних боксерів, Томмі Брукс також працював із братами Кличками, казахстанцем Василем Жировим, колишнім претендентом на титул чемпіона світу у важкій вазі Майклом Грантом та іншими відомими спортсменами.

Сам Томмі Брукс виступав у професійному боксі з 1977 року, здобувши сім перемог та зазнавши трьох поразок, після чого завершив кар'єру та повністю присвятив себе тренерській діяльності.

Нагадаємо, колишній американський боксер Дуайт Мухаммед Каві пішов із життя у віці 72 років. Про смерть боксера повідомила його сестра Ванда Кінг.

За словами жінки, протягом останніх п'яти років її брат страждав на деменцію. Він помер у п'ятницю, 25 липня.

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Теги: бокс Віталій Кличко Володимир Кличко тренер

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