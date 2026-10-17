Дружина Буданова отримала диплом Школи стратегічного архітектора

До випускників звернувся й президент Києво-Могилянська академії

Дружина Кирила Буданова Маріанна отримала диплом випускниці десятого, ювілейного набору Школи стратегічного архітектора Києво-Могилянської бізнес-школи. Про це повідомляється на сторінці kmbs в Instagram.

На церемонії вручення дипломів були присутні, зокрема, керівник Офісу президента Кирило Буданов і Посол Швеції в Україні Мартін Оберг.

Керівна партнерка Могилянської стратегічної агенції та заступниця декана kmbs Гелена Саврук, вітаючи випускників, сказала: «Архітектор створює не просто систему, яка працює. Він створює світ, у якому людям має хотітися жити».

Саврук також наголосила на важливості інтелектуальної сміливості й готовності шукати несподівані рішення: «Нам потрібні неправильні рішення. Зухвалі, несподівані, на перший погляд нелогічні. Не тому, що в них немає логіки. А тому, що вони змінюють самі умови: хто з ким об’єднується, що стає можливим, хто визначає правила».

Серед тих, хто разом із Маріанною Будановою успішно опанував програму, – Соломія Бобровська, Олександр Карасевич, Олексій Мороз і Наталія Дмитренко.

До випускників звернувся й президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сергій Квіт: «Бажаю бути стратегічними архітекторами ваших ідей, ваших проєктів, ваших організацій, бути архітекторами майбутнього України без перебільшення і також архітекторами світу». Квіт також відзначив значення культури й гуманітарної освіти для розуміння суспільства та впливу управлінських рішень на життя людей.

Школа стратегічного архітектора kmbs об’єднує лідерів державного управління, бізнесу та інших суспільно важливих сфер, які шукають нові підходи до розвитку України. Програму підтримують уряди Великої Британії та Канади, а також посольства Японії, Німеччини, Швеції та Франції.

Маріанна Буданова – завідувачка кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, капітанка поліції та докторка філософії з психології.

Цікаво, що у 2024 році Школу стратегічного архітектора закінчив чоловік Маріанни – тодішній голова ГУР Кирило Буданов. Він також пройшов курс «Стратегічна архітектура».