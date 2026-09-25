Голлівудське подружжя Макл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс святкують спільний день народження: історія кохання

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс мають різницю у віці у 25 років

Кетрін Зета-Джонс зворушливо привітала Майкла Дугласа з днем народження

Сьогодні, 25 вересня, святкують дні народження голлівудські актори Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас. Актори не лише народилися в один день, але й повʼязали свої життя шлюбом. «Главком» розповів про яскраву історію кохання акторського подружжя.

Історія знайомства та заручини

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас цьогоріч відзначать 26-ту річницю шлюбу фото: Іnstagram.com/catherinezetajones

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас познайомилися у серпні 1998 року на Американському кінофестивалі в Довілі у Франції. Тоді Майклу Дугласу було 53 роки, а Кетрін Зеті-Джонс – 28 років. Вже після першої зустрічі між акторами виникла симпатія. У березні 1999 року вони почали зустрічатися.

18 листопада 2000 року Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас одружилися фото: Іnstagram.com/catherinezetajones

Наприкінці 1999 року Дуглас зробив Кетрін Зеті-Джонс пропозицію. Він освідчився їй напередодні Нового року. 18 листопада 2000 року Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас одружилися.

Діти

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас виховують двох дітей фото: Іnstagram.com/catherinezetajones

Перед весіллям, 8 серпня 2000 року, у пари народився син Ділан Майкл Дуглас. Для Зета-Джонс це була перша дитина, а для Дугласа – друга. У актора вже був син Кемерон від першої дружини Діандри Лукер. 20 квітня 2003 року у подружжя народилася донька Керіс Зета Дуглас.

Проблеми у стосунках

У серпні 2013 року подружжя вирішило пожити окремо. Вони також окремо з'являлися на публіці. Однак заяв про розлучення не було. У квітні наступного року Зета-Джонс і Дуглас знову з'явилися разом на заході в Нью-Йорку. Відтоді пара не розлучалася.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас святкують спільний день народження

Нині зіркове подружжя продовжує жити разом та виховувати двох дітей – Ділана та Керіс Зету Дуглас. Цьогоріч пара відзначить 26-ту річницю шлюбу.

Сьогодні, 25 вересня, Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас святкують день народження. Актрисі виповнилося 57 років, а її чоловіку – 82 роки. Кетрін Зета-Джонс у соцмережах привітала чоловіка з днем народження.

фото: скриншот Іnstagram.com/catherinezetajones

«З днем народження, коханий! Поцілунок у день народження для мого чоловіка Майкла – розділити з тобою цей особливий день так само чудово, як і сам цей день. Кохаю тебе», – написала вона.

Нагадаємо, голлівудський актор та продюсер Майкл Дуглас разом із сином Діланом приїздив до Києва. Під час свого візиту актор також зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським і першою леді Оленою Зеленською.