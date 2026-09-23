Прикордонники пояснили ситуацію з мобілізацією хасида, який повертався з Умані

Чоловік також має українське громадянство та перебував у розшуку як військовозобов'язаний

Прикордонники зупинили 49-річного Йонатана Карлинскі-Машека на українсько-румунському кордоні, коли він повертався з Умані після святкування Рош га-Шана. Під час перевірки з'ясувалося: чоловік також має українське громадянство та перебував у розшуку як військовозобов'язаний. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Walla та Державну прикордонну службу України.

Карлинскі-Машека, який живе в Єрусалимі, зупинили у пункті пропуску «Орлівка». Під час перевірки з'ясувалося, що крім ізраїльського громадянства він має також українське. Чоловік народився в Україні, а близько 14 років тому переїхав до Ізраїлю. За словами його знайомого, Карлинскі-Машек неодноразово їздив до Умані й раніше, зокрема після початку повномасштабної війни.

Родина чоловіка стверджує, що після затримання його перевезли на базу поблизу Одеси, де він нібито проходив оформлення на військову службу. Знайомий Карлинскі-Машека також заявив, що після цього зв'язок із ним зник.

Після поширення цієї інформації Державна прикордонна служба України пояснила обставини події. У відомстві наголосили, що іноземців під час перетину кордону не перевіряють щодо перебування на військовому обліку, а мобілізаційних заходів у пунктах пропуску прикордонники не проводять.

Під час оформлення документів, за даними ДПСУ, було встановлено, що Карлинскі-Машек має також українське громадянство. Крім того, у відповідних обліках військовозобов'язаних містилася інформація про його перебування у розшуку. Після цього прикордонники передали чоловіка представникам Національної поліції для подальшої перевірки.

У ДПСУ підкреслили, що інформація про мобілізацію іноземного громадянина безпосередньо у пункті пропуску не відповідає фактичним обставинам події.

Нагадаємо, цього року Умань під час святкування Рош га-Шана відвідали близько 50 тис. паломників-хасидів. За попередніми підрахунками міської влади, вони сплатили близько 25 млн грн туристичного збору – це рекордна сума для міста. Через масовий приїзд паломників в Умані з 4 до 17 вересня діяв особливий режим в'їзду, виїзду та пересування містом.