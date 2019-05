Друзья принца Гарри очень настороженно относятся к Меган Маркл



Принц Гарри и Меган Маркл Legion Media

Близкие герцога Сассекского ревностно относятся к его супруге

Личность Меган Маркл вновь подверглась критике. В глазах друзей принца Гарри она представляется не совсем «настоящей». Им кажется, что герцогиня Сассекская хочет популярности и часто перетягивает одеяло на себя, из-за чего рейтинг принца Гарри может упасть.

Так говорится в документальном фильме Meghan and Harry Plus One, который вышел на телеканале СBS. Лента повествует об истории отношений принца Гарри и Меган Гарри. Фильм снимался под руководством королевского биографа Анджелы Левин, и в ней приняли участие друзья и знакомые пары.

«Она не очень популярна в тех кругах, где обожают Гарри. Друзья герцога считают, что Меган Маркл ведет свое шоу», — рассказала Анджела в фильме.

Впрочем, этот фильм не демонизирует Меган. Ее друзья высказались о ней, как о добром и искреннем человеке. Например, визажист и близкий друг герцогини Дэниел Мартин даже заплакал в эфире — он считает, что его подруга не заслушивает такого негатива в прессе.