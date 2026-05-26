«Нас ніхто не зламає». Дмитро Кулеба одружився та поділився кадрами з весілля (відео)

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька відсвяткували весілля з рідними

Колишній голова МЗС Дмитро Кулеба одружився з підприємицею Світланою Павелецькою. Подружжя поділилося кадрами з весілля, розповідає «Главком».

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька офіційно уклали шлюб. Закохані вже понад чотири роки перебувають у стосунках. Тож 26 травня пара одружилася онлайн у «Дії». Кулеба і Павелецька поділилися на своїх сторінках в Іnstagram кадрами їхньої церемонії одруження, де вони сидять поруч.

фото: Іnstagram.com/paveletskaya_svitlana

Згодом подружжя опублікувало допис із відео. На кадрах можна побачити, як молодята відсвяткували своє весілля. Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька показалися у святковому вбрані. Наречена вбралась у білу сукню з перлами, доповнивши свій образ акуратною зачіскою та прикрасами. А наречений одягнув білу вишиванку та коричневі штани.

Подружжя влаштувало святкування в колі рідних, поруч із молодятами показалися їхні діти від попередніх шлюбів: донька Кулеби Люба та син Павелецької Олександр. Також Дмитро Кулеба розповідав, що хотів запросити на святкування й батьків.

Свято відбулося на ґанку будинку, який орендує пара. Застілля родина не влаштувала, зокрема наречений та наречена показалися з келихами шампанського, а на столі стояли фрукти.

У своєму дописі Дмитро Кулеба звернувся до дружини зі зворушливими словами в день їхнього весілля. «Нас ніхто не зламає. Шукайте одне одного, любіть і будьте разом. Бо життя - це любов. Люблю, твій», – йдеться у дописі експосадовця.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба розповідав про те, що він не планує масштабного святкування свого весілля зі Світланою Павелецькою, тож воно відбулося в оточенні найближчих людей. Зокрема, розпис майбутнє подружжя планувало провести через «Дію». Ексміністр пояснював, що замість витрат на весілля кошти можна спрямувати на волонтерство.