«Він інопланетянин»: відомий американський актор різко розкритикував Трампа

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Актор виступає проти президента США та публічно критикує його
фото: Vogue

Актор виступає проти президента США та закликає людей виходити на вулиці

Популярний американський актор Роберт Де Ніро публічно висловився про президента США Дональда Трампа. Актор виступив проти політика, розкритикувавши його. Про це пише «Главком» із посиланням на MSNBC.

У своєму недавньому інтерв’ю для програми The Weekend на каналі MSNBC американський актор Роберт Де Ніро заявив, що Трамп має наміри нашкодити США. Крім цього актор вважає, що президент його країни «не має співчуття». «Трамп нічого не розуміє про людство, про людей. Він не має співчуття. Я не знаю, хто він такий, але він інопланетянин, і він хоче нашкодити цій країні», – висловився актор.

Роберт Де Ніро стверджує, що Трамп хоче завдавати болю людям, а також йому байдуже на країну. «Це щось глибоко психологічне в ньому, він хоче завдавати людям болю. Він хоче завдати шкоди цій країні, йому все одно», – сказав Роберт Де Ніро.

Роберт Де Ніро є затятим критиком Дональда Трампа. Актор навіть закликав людей до протестів проти президента США, щоб ті виходили на вулиці 18 жовтня, у день «Без королів». Свою позицію та заклики Роберт Де Ніро пояснює тим, що Дональд Трамп планує відібрати в американців демократію, тому народ має виступати проти цього, щоб її зберегти. 

«Перший протест проти королів відбувся 250 років тому. З того часу ми мали два з половиною століття демократії, часто складної, іноді хаотичної, але завжди необхідної. І ми воювали у двох світових війнах, щоб її зберегти. Тепер у нас є потенційний король, який хоче її забрати, король Дональд I», – написав актор на своїй сторінці в Instagram.

У Білому домі відреагували на поведінку та висловлювання відомого актора щодо політики Трампа. Зокрема це прокоментував директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг для видання The Hill. За його словами, Роберт Де Ніро «не має значення вже 30 років». «Зараз він просто виставляє себе на посміховисько, висловлюючи ненависть і підбурюючи до насильства проти інших», – сказав Стівен Чунг.

Також журналісти розповіли, що під час виборів у 2024 році, Роберт Де Ніро підтримав Камалу Гаррісон та звернувся за підтримкою для колишньої віцепрем'єрки до своїх прихильників.

Раніше «Главком» писав про те, що відома українська акторка висловилась про євроінтеграцію України. Акторка Тетяна Малкова заговорила про її проблеми життя в Польщі та можливі перспективи України в ЄС.

