Прокурорка відмовилась від повторного медогляду, бо раптово «одужала»

Посадовиця оформила ІІ групу інвалідності та пізніше подовжила її в місцевій МСЕК

Посадовиця продовжила групу інвалідності за допомогою керівниці МСЕК, яку звинуватили в незаконній діяльності

Прокурорка Хмельницької обласної прокуратури заявила, що «вона більше не вважає себе особою з інвалідністю». Відповідну заяву жінка зробила після того, як її притягнули до відповідальності та змусили пройти медичний огляд повторно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

У рішенні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП), датованим 2 жовтня 2025 року йдеться про працівницю Хмельницької обласної прокуратури Ольгу Веселовську. Відомо, що посадовиця з 2005 року працює в органах прокуратури, а з 2021 року прокуроркою відділу представництва інтересів держави з питань земельних відносин управління представництва інтересів держави в суді Хмельницької обласної прокуратури.

КДКП повідомляє, що у 2019 році Ольга оформила ІІ групу інвалідності та пізніше подовжила її в місцевій МСЕК, якою завідувала Тетяна Крупа. Торік Тетяну Крупу викрили на схемі з незаконного оформлення статусу інвалідності для посадовців. Після розголошення ймовірного незаконного використання посадовцями інвалідності, Веселовську також зобов’язали пройти повторний медичний огляд, який вона досі не зробила.

У КДКП зазначають, що посадовиця ігнорує повідомлення щодо проходження обстеження. У комісії заявили, що відповідна реакція «дискредитувала Веселовську як прокурора й завдала шкоди авторитету прокуратури».

Водночас сама Веселовська не згодна з подібним рішенням та вважає, що справа не пов’язана з її роботою, а лише «суб’єктивною оцінкою її поведінки поза роботою». «Веселовська О.П. зазначила, що в неї закінчився строк, на який їй було встановлено інвалідність, і на теперішній час вона не вважає себе особою з інвалідністю», – йдеться в рішенні комісії.

