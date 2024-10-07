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Титуловані «нейтральні» спортсмени з РФ привітали Путіна з днем народження

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Титуловані «нейтральні» спортсмени з РФ привітали Путіна з днем народження
Російські атлети назвали Путіна опорою сотень мільйонів сердець

Російські спортсмени продовжують підтримувати Путіна

Сьогодні, 7 жовтня, російський диктатор Володимир Путін відзначає день народження. Йому виповнюється 72 роки. 

Диктатора з днем народження вже встигли привітати титуловані «нейтральні» російські спортсмени, які стали героями пропагандистського відео.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначають автори звернення.

Участь в зйомках пропагандистського відео взяли:

  • олімпійська чемпіонка Аліна Загітова
  • семиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина
  • дворазова олімпійська чемпіонка Яна Єгорян
  • дворазовий призер Олімпіади Климент Колесников
  • чемпіонка Європи Лала Крамаренко
  • триразова олімпійська чемпіонка Олександра Пацкевич

Варто зазначити, що Міжнародний олімпійський комітет не рекомендує допускати до змагань російських спортсменів, які були помічені у підтримці війни проти України.

Як відомо, 7 жовтня Путіну виповнюється 72 роки. Речник Путіна Дмитро Пєсков раніше заявляв, що в цей день «особливо святкового нічого не буде». Одна стало відомо, що російський диктатор у свій день народження зустрінеться із лідерами країн Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Прикметно, що минулого року спецслужбовці влаштували салют до Дня народження Путіна. Співробітники Служби безпеки та артилеристи Збройних сил України знешкодили ворожу вогнеметну систему «Солнцепьок», яка є «гордістю» російського військово-промислового комплексу. 

Також Кадиров на минулий день народження Путіна запропонував скасувати в Росії президентські вибори.

Нагадаємо, колишній гравець молодіжної збірної Росії з футболу Тимур Осмоловський був ліквідований бійцями ЗСУ. Про це повідомляє у своїх соцмережах фермерське господарство Валаамського монастиря «Валаамська ферма», де окупант влітку минулого року був послушником-скотарем.

Осмоловський був вихованцем майкопського футболу та грав на позиції нападника. Він грав за клуб «Строгіно», а потім за молодіжні команди грозненського «Ахмата» , ЦСКА, а 1 серпня 2020 став гравцем московського «Спартака». Також Осмоловський зіграв п'ять матчів за молодіжну збірну Росії (вік гравців до 20 років).

Окупант завершив професійну кар'єру у 2023 році.

За даними «Валаамської ферми», Осмоловський був ліквідований 25 вересня внаслідок атаки дрону.

Як повідомлялося, головний тренер збірної Кемеровської області з карате Олексій Ходикін був ліквідований бійцями ЗСУ. 

У Новокузнецьку (РФ) у знищеного окупанта залишилися дружина та двоє дочок.

Теги: росія день народження диктатор російські спортсмени путін

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