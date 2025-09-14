Пес знищує все: кінологи показали, як тренують собак для штурмів
Чотирилапі військовослужбовці працюють зі спецназом під час зачисток
Їм не дають прізвиськ, а їхній графік складається зі щоденних багатогодинних тренувань. Кінологи Військової служби правопорядку насамперед готують собак до пошуку вибухівки, наркотиків та інших заборонених речовин. Водночас тут служать і собаки-штурмовики: вони здатні наздогнати та затримати злочинця. Крім того, тварин тренують знищувати небезпечних осіб при такій потребі. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Армія TV».
«У нас є штурмовий собака, який працює із диверсійним відділенням. За ізраїльською кваліфікацією це собака-знищення. Він працює зі спецназом там, де йде зачистка», – пояснює командир зведеного кінологічного підрозділу ВСП Сергій.
Кінолог пояснює, що собаку заборонено називати на ім’я, бо це військовослужбовець. Задля безпеки, ніхто сторонній не має чути прізвиська чотирилапого. Тоді, до прикладу, чужинець не зможе покликати пса і повести за собою.
Нагадаємо, російські окупанти мають до десятка бойових дельфінів. Здебільшого вони призначені для того, щоб виштовхувати на поверхню підводних диверсантів.
