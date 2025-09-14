Пес знищує все: кінологи показали, як тренують собак для штурмів

Чотирилапі військовослужбовці працюють зі спецназом під час зачисток

Їм не дають прізвиськ, а їхній графік складається зі щоденних багатогодинних тренувань. Кінологи Військової служби правопорядку насамперед готують собак до пошуку вибухівки, наркотиків та інших заборонених речовин. Водночас тут служать і собаки-штурмовики: вони здатні наздогнати та затримати злочинця. Крім того, тварин тренують знищувати небезпечних осіб при такій потребі. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Армія TV».

«У нас є штурмовий собака, який працює із диверсійним відділенням. За ізраїльською кваліфікацією це собака-знищення. Він працює зі спецназом там, де йде зачистка», – пояснює командир зведеного кінологічного підрозділу ВСП Сергій.

У військовій службі правопорядку є собаки-штурмовики

Кінолог пояснює, що собаку заборонено називати на ім’я, бо це військовослужбовець. Задля безпеки, ніхто сторонній не має чути прізвиська чотирилапого. Тоді, до прикладу, чужинець не зможе покликати пса і повести за собою.

Нагадаємо, російські окупанти мають до десятка бойових дельфінів. Здебільшого вони призначені для того, щоб виштовхувати на поверхню підводних диверсантів.