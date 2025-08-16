Головна Країна Події в Україні
У селі на Хмельниччині жінка дивом урятувалася від вовка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У селі на Хмельниччині жінка дивом урятувалася від вовка
У селі Орлинці на Хмельниччині вовки не боячись заходять на людські подвір'я
фото з відкритих джерел

Хижаки заходять у двори та навіть переслідують селян

На Хмельниччині зграя вовків тероризує села Шепетівського району. Хижаки заходять у двори та навіть переслідують селян. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі «Суспільного». Зазначається, що десь 15 вовків нападають у десяти селах на домашніх тварин.

За словами жительки села Орлинці Валентини Гордійчук, вона вже зустрічалась з вовками. Першими хижака почули собаки, а вже потім і жінка побачила його на городі. Це сталось у червні.

«Доходила до місця, як я дивлюся, собаки побігли і з тих кущів виходить вовк. Вовк йшов прямо на мене. Собаки стали гавкати навколо нього. Його відганяти», – розповідає Валентина.

Вона додала, що вовк реагував на собак, але не тікав. А потім, коли жінка почала йти, він побіг за нею. Пані Валентина встигла сховатись.

«Спочатку йшла задом, дивилася на нього. Він побачив, що я відходжу і мене став доганяти. Вовк біг навпростець до мене, собаки його притримували. І тим часом я забігла в двері і закрилася від нього. Коли тікала від вовка, геть капці погубила по дорозі», – згадує жінка.

Ще одна жителька села Орлинці Надія Наметченюк розповіла, що вовк зайшов до неї у двір та налякав собаку. Вона додає, що вовка бачив її чоловік, який вранці вийшов до худоби. Хижак ніяк на чоловіка не реагував.

Як зазначив єгер Шепетівського районного товариства мисливців і рибалок Григорій Грицюк, на початку 2024 року навколо району фіксувалось лише дві особини хижаків. Тоді було застрелено вовчицю.

«Виїхав на лиса ввечері і побачив загризеного кабана, наполовину з’їденого. І вирішив посидіти на рівчаку. Застрелив одного вовка. А один ще був з ним, то він втік, бо був далі. Більший був, десь 80 кілограмів. А цей, кого застрелив, кілограмів 60», – додає Грицюк.

Хижаки нападають на худобу і переслідують людей на Хмельниччині

Однак цього року вовків стало в рази більше. Вже були повідомлення, що вони пороздирали в Вербівціях овечок. Водночас головний мисливець району Юрій Пікус вважає, що виходом із ситуації є надання дозволу на відстріл вовків.

Нагадаємо, у прикордонній зоні Самбірського району на Львівщині фотопастки 7-го прикордонного Карпатського загону регулярно фіксують мешканців дикої природи. За останній час камери зафіксували ведмедів, вовків, лисиць, кабанів та косуль.

Також у Біленьківській громаді, що у Запорізькому районі, місцеві жителі почали помічати диких тварин, зокрема вовків та лисиць. У Держпродспоживслужбі зазначили – тварини тікають до людей, намагаючись врятуватись від бойових дій, адже лінія фронту менш ніж за 20 кілометрів.

