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Голові НБУ Андрію Пишному – 50. Найцікавіші факти з життя головного банкіра країни

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Андрій Пишний святкує ювілей
фото з відкритих джерел

Головний банкір країни довгий час бореться із важкою хворобою

Очільник Національного банку України Андрій Пишний 26 жовтня святкує день народження. Йому виповнилося 50 років. «Главком» зібрав цікаві факти із життя головного банкіра країни. Тож чому Андрій Пишний не розмовляє по мобільному телефону, які страви уміє готувати та як зумів добитися уваги своєї майбутньої дружини – читайте.

Що відомо про Андрія Пишного

Народився 26 жовтня 1974 року у селі Доброводи Збаразького району Тернопільської області. Закінчив Чернівецький державний університет, спеціальність – правознавство (1996 р.), Українську академію банківської справи Національного банку України, спеціальність – банківська справа (2005 р).

«Батьки розлучилися, коли мені було 11 років. Мама працювала в міському відділі міліції. Останні сім років боролася з онкозахворюванням. За кілька днів до того, як мами не стало, їй дали звання майора. Я приніс їй погони в лікарню. Дипломну роботу теж писав біля її ліжка», – розповідав журналістам Пишний.

Він також додав, що мама навчила його пекти бісквіт із вишнями та струдель із яблуками.

1996-2000 – викладач-стажист, асистент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Чернівецького державного університету. Паралельно займався юриспруденцією. Спочатку – у власній фірмі, потім – у фірмі «Юрек-Аудит» спільно з Арсенієм Яценюком і Андрієм Іванчуком.

Перейшовши в 2000 році на роботу до «Ощадбанку», займав керівні посади в юридичному управлінні, департаменті правового забезпечення.

Андрій Пишний
Андрій Пишний
фото: Андрій Пишний/Facebook

2003-2007 – перший заступник голови правління «Ощадбанку».

У 2005 році Андрій Пишний здобув ще одну вищу освіту – закінчив Українську академію банківської справи НБУ.

Має ступінь кандидата юридичних наук. Його дисертація була за темою: «Правовий статус державних банків України».

Грудень 2004-травень 2005 – виконував обов’язки голови правління «Ощадбанку».

2006-2009 – член наглядових рад відкритого акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» та відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

2007 – перший заступник голови правління ВАТ «Укрексімбанк».

2007-2009 – заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

У 2010 зосередився на партійному проекті Арсенія Яценюка «Фронт Змін», де очолив комітет партійного контролю.

З грудня 2012 року – народний депутат VII скликання від фракції «Батьківщина», перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради.

Із березня 2014 року – голова правління АТ «Ощадбанк».

2 жовтня 2020 року наглядова рада Ощадбанку прийняла рішення про припинення з 2 листопада повноважень чинного голови правління Андрія Пишного.

У 2020 році Андрій Пишний не став брати участь у конкурсі на посаду нового голови банку. За результатами відбору керівником Ощадбанку було призначено Сергія Наумова. А у травні 2022 року Наумов запросив Пишного на посаду свого радника.

7 жовтня 2022 року Андрія Пишного офіційно призначено головою Національного банку України.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року. Андрій Пишний увійшов до міжнародної групи «Єрмака-Макфола» із розробки санкцій щодо Росії. Він розробляв пропозиції щодо нових санкцій проти РФ, а також досліджував ефективність уже чинних обмежень.

Хвороба

У 34 роки Пишний практично повністю втратив слух, тож користується мобільним лише для відеозв'язку або повідомлень. Із того моменту банкір зайнявся громадської організації «Відчуй» та допомагає адаптуватися людям із проблемами слуху. Прихильник ідеї інклюзивного суспільства та безбар'єрності.

«Лікарі казали: вчіть мову жестів. Але нею не розмовляє жоден із моїх друзів та оточення. Читати по губах неймовірно складно – виразно артикулюються лише 12 звуків. Якщо людина розмовляє швидко й нерозбірливо, або має вуса чи бороду – це катастрофа», – зізнавався Пишний.

Зате банкір знає, як уникати небажаних розмов.

«Коли чогось або когось не хочу чути, мені достатньо відвернутися. Друзі знають: якщо втрачаю візуальний контакт із людиною, я її вже не слухаю», – додав Андрій Пишний.

Він також розповідав журналістам, що йому бракує музики:

«Я закінчив музичну школу, грав на баяні. Мама чомусь думала, що це мене убезпечить від Афганістану. Любив Джо Кокера, Pink Floyd, Dire Straits, Леонарда Коена, Б'яджо Антоначчі, «Океан Ельзи», джаз. Якщо чую знайому композицію, по ритму вгадую її та відтворюю в уяві. Музики, написаної після 2009­го, вже не знаю. Останній концерт, на який мене зводила дружина, – Дзуккеро. Це було влітку 2008­го. Я ще не хотів іти. Тепер постійно відтворюю його в пам'яті».

Родина

Андрій Пишний одружений, має двох доньок – Світлану (1998) та Дарину (2003).

Андрій Пишний із дружиною
Андрій Пишний із дружиною
фото: bastion.tv

«Із майбутньою дружиною Людмилою зустрічався три роки. Мама померла, коли я закінчив університет. Справивши сороковини, тихо побралися», – пригадує банкір:

Він також розповів, що дружина гарно танцювала й майже професійно займалася легкою атлетикою.

« Я заради неї на 10 кілограмів схуд, бо думав, їй подобаються спортивні хлопці. На день поставив собі норму віджиматися від підлоги по тисячі разів. Вона пробігала одну з найскладніших дистанцій – 400 метрів із бар'єрами. На тренуванні я бігав за нею в парку 4 кілометри. Ледь не помер тоді».

Святкування ювілею

На 50-річчя Андрій Пишний звернувся до українців із проханням – закликав донатити відомій волонтерці Таті Кеплер, яка створила та керує чи не найбільшим волонтерським хабом такмеду в Україні. Серед тих, хто перерахує кошти, очільник Нацбанку обіцяв розіграти подарунки – набір пам’ятних монет, медалей та обігових пам’ятних монет НБУ присвячених ЗСУ.

Андрій Пишний і Тата Кеплер
Андрій Пишний і Тата Кеплер
фото: Андрій Пишний/Facebook

Раніше голова Нацбанку пояснив, як працюватиме ліміт на перекази «з карти на карту». 

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Теги: Батьківщина день народження 24 лютого фронт Укрексімбанк аудит концерт університет батьки дружина Андрій Пишний Океан Ельзи депутат катастрофа Ощадбанк травень

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