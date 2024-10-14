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Вибори до Сейму Литви: стали відомі перші результати

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Вибори до Сейму Литви: стали відомі перші результати
У Литві проходять вибори до Сейму
фото з відкритих джерел

Перші результати першого туру виборів до Сейму Литви показали, що лідирують соціал-демократи та «Світанок Немунасу»

У Литві оголосили попередні результати першого туру виборів до Сейму в загальнодержавному багатомандатному окрузі. Лідерами стали соціал-демократи, які очолюють голосування, а на другій позиції розташувалася партія «Світанок Немунасу». Про це повідомляє литовський мовник LRT.

На даний момент підраховані голоси у 594 округах з 1947, які разом складають загальнодержавний багатомандатний округ. В цілому результати повторюють дані попередніх соціологічних опитувань.

Лідирують соціал-демократи із 26,76% підтримки виборців. На другому місці – партія, яка вважається популістською, «Світанок Немунасу» з 19,29% голосів.

Нинішня правляча партія, «Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи», посідає третє місце з 10,13% голосів. На четвертому місці – Литовський союз селян і зелених з 9,69% голосів, за ним – Демократичний союз «В ім'я Литви» з 9,45%, очолюваний Саулюсом Сквернялісом (прем’єр-міністр Литви у 2016-2020 рр.).

Головна виборча комісія Литви очікує, що більш точні результати виборів стануть відомі о 2-3 годині ночі.

Як повідомлялося, цього року на парламентських виборах у Литві могли взяти участь майже 2,4 мільйона виборців. До Сейму обирають 141 депутата: 71 – в одномандатних округах і 70 – у багатомандатному окрузі. Загалом у виборах беруть участь 1740 кандидатів, висунутих 14 партіями та однією коаліцією.

Через два тижні в Литві відбудеться другий тур виборів у одномандатних округах. Кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів, але не менше однієї п’ятої від загальної кількості виборців округу, вважатимуть обраними за підсумками першого туру. Якщо жоден кандидат не досягне цієї позначки, призначається другий тур.

До слова, у Литві встановили фортифікаційні конструкції «зуби дракона» на мосту через річку Неман. Він веде до російської Калінінградської області. Про це повідомив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Нагадаємо, міжнародні військові навчання «Залізний вовк 2024-II» тривають у Литві впродовж 10 днів. У навчаннях беруть участь, зокрема, Сполучені Штати Америки.

Раніше повідомлялось, що до Литви 2 жовтня на контрольно-пропускний пункт на залізничній станції Кяна прибув транзитний пасажирський поїзд Москва – Калінінград, на якому була намальована заборонена в європейській країні символіка.

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Теги: міністр військові навчання Литва вибори депутат

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