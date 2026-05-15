Виконавчий директор Євробачення заговорив про повернення Росії на конкурс під час війни

Мартін Грін спровокував своєю заявою хвилю критики

Заява виконавчого директора Євробачення Мартіна Гріна про можливість теоретичного повернення Росії до участі у пісенному конкурсі спровокувала масштабну хвилю обурення та політичний скандал безпосередньо напередодні фіналу 2026 року у Відні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LBC.

«Справжні» причини відсторонення Росії від участі

В інтерв’ю журналісту Пабло О’Хані для видання LBC Грін зробив приголомшливе зізнання. Керівник конкурсу наголосив, що Росія може бути допущена до змагань, якщо її державний мовник зможе довести свою незалежність від Кремля, оскільки, за версією Європейської мовної спілки, Євробачення є змаганням мовників, а не урядів. Грін відверто заявив, що рішення про дискваліфікацію РФ не було засноване на факті війни, оскільки в іншому разі організатори потрапили б на складну територію суб’єктивних ціннісних суджень, яких вони намагаються уникати заради збереження нейтральності простору.

Реакція на заяву Гріна

Такі слова зазнали критики від британських парламентарів, які назвали слова Мартіна Гріна проявом морального боягузтва. Член парламенту від ліберальних демократів Том Гордон зауважив, що це зізнання є шокуючим, адже мільйони людей вірили у щирість солідарності EBU з Україною, особливо коли Велика Британія приймала конкурс від імені українського народу. За словами політика, виявляється, що вся ця підтримка була лише технічним нюансом, а не ціннісним вибором, і тепер Росія теоретично може повернутися на світову культурну сцену в той самий час, коли її ракети продовжують падати на Київ. Гордон підкреслив, що це є жахливою зрадою союзників, і він уже готує відповідну пропозицію до парламенту, аби змусити Гріна скоригувати свої заяви та надати гарантії, що агресор не буде допущений до конкурсу, поки триває війна.

До критики приєднався і представник лейбористів Джош Ньюбері, який зазначив, що Мартін Грін власноруч зруйнував власну аргументацію про нейтральний простір. Він наголосив, що протягом чотирьох років організатори ховалися за мовою демократичних процесів, проте тепер стало очевидно, що бан Росії не мав нічого спільного з моральними принципами. Ньюбері запевнив, що ні британський народ, ні міжнародна спільнота не дозволять агресору повернутися на головну сцену Європи. Ситуація додатково загострюється на тлі дискусій про участь Ізраїлю, щодо якої Грін зазначив, що організатори діють швидко лише за наявності глобального консенсусу, якого він наразі не бачить.

Нагадаємо, що Ізраїль публічно підтримав Україну в другому півфіналі Євробачення.