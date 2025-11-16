Як викидали «Територію А» з ефіру. Рудницька назвала артиста, який доклав руку

Рудницька: Я ніколи не тримаю зла ні на кого, і я не хочу пам'ятати нічого погане. У світі так багато прекрасного, чого я повинна пам'ятати це погане? Але так він (Пономарьов – «Главком») відіграв свою роль в тому, щоб захейтити «Територію А»

До закриття «Території А» причетний співак Олександр Пономарьов

Українська співачка та волонтерка Анжеліка Рудницька зазначила, що до зняття з ефіру популярного музичного проєкту «Територія А» міг бути причетний співак Олександр Пономарьов. Як інформує «Главком», про це співачка сказала в інтерв’ю «РБК-Україна».

Хоча Рудницька спочатку не підтвердила, чи озвучувала вона цю інформацію раніше, вона нагадала про неї, посилаючись на спогади керівника «Львівської хвилі» Андрія Великого:

«Він (Великий– «Главком») каже, скажи про це, я чекаю, поки ти скажеш про це правду. А я йому кажу, ти знаєш, я пам'ятаю це, але в мене... Я ніколи не тримаю зла ні на кого, і я не хочу пам'ятати нічого погане. У світі так багато прекрасного, чого я повинна пам'ятати це погане? Але так він (Пономарьов – «Главком») відіграв свою роль в тому, щоб захейтити «Територію А»».

Рудницька зазначила, що наразі не підтримує спілкування зі співаком. Волонтерка припустила, що, можливо, за стільки років їм варто було б зустрітися й поговорити про ту ситуацію. Однак, вона також підкреслила відсутність спільної мети для об'єднання:

«В нас нема спільної мети. Її можна завжди знайти, але от реально ми з ним не пересікались, це їй слава Богу. Якби ми десь були потрібні одне одному, як ми ці, які можуть щось спільно зробити для нашої країни, напевно ми б об'єднались. Але от я 10 років їздила на фронти, при фронтовій зоні, і ні разу не зустріла там Пономарьова. А всіх, кого я зустріла, з тими ми колаборувалися і щось робили. Ми приїхали і поселилися в одному місті, прифронтовому, для того, щоб їздити на фронт з Жадоном. Це було в 2014 році» .

Раніше українська співачка та волонтерка Анжеліка Рудницька заявила, що деякі українські артисти мали б просити вибачення в українців. Адже свого часу вони підтримували політиків, через яких на Майдані загинули люди.

Рудницька згадала Наталію Могилевську, Кузьму Скрябіна (Андрія Кузьменка), Таїсію Повалій та Яна Табачника, наголосивши, що останні двоє були народними депутатами й мали політичний вплив. На її думку, ці публічні діячі не використали авторитет, аби вплинути на події та спробувати зупинити насильство під час Революції Гідності.

Також українська співачка та волонтерка Анжеліка Рудницька різко висловилася про артистів, які, на її думку, демонструють непослідовну або ситуативну громадянську позицію. Вона зазначила, що саме такі «флюгерні» артисти є небезпечними для суспільства, адже мають великий вплив на аудиторію.