Кирило Буданов одягнув особливу вишиванку, створену дітьми

В орнаменті вишиванки, яку отримав Кирило Буданов, криються особливі символи

До Дня вишиванки керівник Офісу президента України Кирило Буданов отримав унікальний подарунок – сорочку, яку власноруч вишивали юні українці. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Національної бібліотеки України для дітей у Facebook.

Унікальний оберіг Буданову передала генеральна директорка бібліотеки Алла Гордієнко. Він одразу ж приміряв подарунок і був у захваті від кропіткої роботи дітей та дорослих, які її створили. До того ж вишиванка йому ідеально підійшла за розміром.

«Ми щасливі, що до Дня вишиванки діти встигли вишити сорочку Кирилу Буданову, закодувати її на звитягу і перемогу, і саме сьогодні вишита сорочка лягла на плечі Героя – дитячого кумира-захисника», – зазначили в адміністрації закладу.

Кирило Буданов показався на фото у новій вишиванці. Серед орнаменту оберега можна побачити різноманітні символи, а деякі з них пов’язані з самим посадовцем.

«У створеному дизайні сорочки були використані козацькі, державницькі українські духовні орієнтири, геометризовані фігури кота, жаби та сови як символи пильності, інтуїції та спостережливості. Ці образи є особливо близькі Герою, адже кіт Гюнтер і жаба Паша постійно перебувають у робочому кабінеті Кирила Олексійовича і вже давно стали своєрідними талісманами розвідників», – пояснили у бібліотеці.

На спині сорочки зображена сова, яка символізує «пильність всевидіння та стратегічність». «Її образ максимально зосереджений, сильний і стриманий. Вона є центральним захисним образом-оберегом. Геометричні лінії та графічні акценти підсилюють вираз її мудрості та внутрішньої сили», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 21 травня, керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав співвітчизників із Всесвітнім днем вишиванки. З цієї нагоди колишній очільник Головного управління розвідки вдягнув вишиту сорочку та записав зворушливе відеозвернення, у якому поділився особистими думками про значення цього свята.

