Кирило Буданов у вишиванці зробив відверте зізнання

Буданов висловив надію на якнайшвидшу перемогу та повернення до мирного життя, коли традиційний український одяг знову стане повсякденним для тисяч захисників

Сьогодні, 21 травня, керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав співвітчизників із Всесвітнім днем вишиванки. З цієї нагоди колишній очільник Головного управління розвідки вдягнув вишиту сорочку та записав зворушливе відеозвернення, у якому поділився особистими думками про значення цього свята. Відео привітання посадовець оприлюднив у своїх соціальних мережах, інформує «Главком».

Кирило Буданов зізнався, що через специфіку своєї діяльності доволі рідко вдягає національний одяг у повсякденному житті, проте для нього цей елемент культури має глибокий сакральний зміст.

«Більшу частину свого життя я ношу військовий однострій. Але вишиванка для мене – це про пам’ять. Про дім, родину, дитинство, про людей, яких уже немає поруч, але які завжди в наших думках», – зазначив керівник Офісу президента.

Буданов нагадав, що колись Всесвітній день вишиванки починався як ініціатива кількох студентів, а сьогодні перетворився на масштабне свято світового рівня. Нині українські вишиті сорочки одягають у найрізноманітніших куточках планети, а в самій Україні вони об'єднують людей всюди – на фронті й у тилу, у великих мегаполісах та маленьких селах.

«У цьому, мабуть, є щось дуже важливе для всіх нас – навіть у найважчі часи пам’ятати, хто ми та звідки», – наголосив Буданов.

"Я вірю, що настане день, коли ми зможемо зняти військові однострої та знов одягнути вишиті сорочки – уже в мирній, вільній і безпечній Україні". pic.twitter.com/okP9stNtW2 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 21, 2026

Колишній головний розвідник країни також висловив надію на якнайшвидшу перемогу та повернення до мирного життя, коли традиційний український одяг знову стане повсякденним для тисяч захисників. «Я вірю, що настане день, коли ми зможемо зняти військові однострої та знов одягнути вишиті сорочки – уже в мирній, вільній і безпечній Україні. З Днем вишиванки! Бережімо своє!» – підсумував Кирило Буданов.

Нагадаємо, День вишиванки, який щороку відзначають у третій четвер травня, пропонується офіційно визнати державним святом. Із такою ініціативою виступила громадська організація «Захист Держави», яка зараз у всіх областях України збирає підписи під відповідним зверненням до Верховної Ради. До цієї акції разом із багатьма українцями долучаються військові, ветерани та ветеранки, волонтери, культурні діячі, регіональні лідери, місцеві блогери.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вже привітали українців з Днем вишиванки. У святковому зверненні Зеленські розповіли про цінність вишиванки для українського народу.

Сьогодні у Києві до свята традиційно переодягнули у вишиванки різних регіонів України знамениті бронзові скульптури малюків-засновників міста на Поштовій площі, а комунальники прикрасили столичні парки унікальними клумбами у формі патріотичних орнаментів.

До слова, у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» заслужена майстриня народної творчості, керівниця Всеукраїнського центру вишивки і килимарства Надія Вакуленко розповіла, що решетилівську сорочку «білим по білому» мають всі президенти України, її носив Хрущов, її дарували королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ та мегазірці кіно Софі Лорен. Також майстриня розповіла, чому гетьман Павло Полуботок носив «неканонічну» сорочку і, звичайно ж, якою має бути «правдива» решетилівська сорочка та скільки вона коштує.