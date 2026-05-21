Олена Зеленська показалася у дизайнерській вишиванці: скільки коштує

Олена Зеленська одягла вишиванку яка символізує «нескінченне продовження роду»

21 травня, у День вишиванки перша леді Олена Зеленська вбралася у дизайнерську сорочку від українського бренду з яскравим синім орнаментом. «Главком» розповідає, скільки коштує та де придбати вишиванку, яку носить перша леді.

На спільному фото з президентом Олена Зеленська позувала у вишиванці від бренду Varenyky Fashion. Відповідну модель вишиванки можна знайти на сайті магазину бренду.

Ця сорочка має назву «Дерево роду», вона створена з льону. Як пояснюють дизайнери, ця вишиванка символізує «нескінченне продовження роду та зв’язок між поколіннями, сімейний добробут та достаток».

Олена Зеленська одягла вишиванку від бренду Varenyky Fashion фото: скриншот varenykyfashion.ua

«Служить захистом родини. Також, здавна вважалося, що цей орнамент допомагає молодим жінкам зустріти свою долю. Створена у ланцюжковій техніці. Вона ж доводить, що створити щось прекрасне можна і без вузлів. Зовсім начисто. Мати таку сорочку – це до щастя і до гладенької долі. Тоді, зараз, завжди», – йдеться на сайті.

Тож вишиванка, якій надала перевагу Олена Зеленська, коштує 18 500 грн. До слова, свій образ в День вишиванки перша леді доповнила чорною спідницею, прикрасами та зібраною зачіскою.

Як розповідав «Главком», перша леді Олена Зеленська прибула з візитом до США цього тижня. На публічних заходах перша леді показалася в різноманітних образах, які вона доповнила незвичними брошками.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців із Днем вишиванки. У святковому зверненні Зеленські розповіли про цінність вишиванки для українського народу. Президент і перша леді також поділилися спільним фото, на якому вони з’явилися у вишиванках. Олена Зеленська вбралася у білу вишиванку з синім орнаментом. Володимир Зеленський надав перевагу темній сорочці з контрастною світлою вишивкою. На світлині Зеленські посміхаються та тримаються за руки.