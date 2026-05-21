Олена Зеленська показалася у дизайнерській вишиванці: скільки коштує
Олена Зеленська одягла вишиванку яка символізує «нескінченне продовження роду»
21 травня, у День вишиванки перша леді Олена Зеленська вбралася у дизайнерську сорочку від українського бренду з яскравим синім орнаментом. «Главком» розповідає, скільки коштує та де придбати вишиванку, яку носить перша леді.
На спільному фото з президентом Олена Зеленська позувала у вишиванці від бренду Varenyky Fashion. Відповідну модель вишиванки можна знайти на сайті магазину бренду.
Ця сорочка має назву «Дерево роду», вона створена з льону. Як пояснюють дизайнери, ця вишиванка символізує «нескінченне продовження роду та зв’язок між поколіннями, сімейний добробут та достаток».
«Служить захистом родини. Також, здавна вважалося, що цей орнамент допомагає молодим жінкам зустріти свою долю. Створена у ланцюжковій техніці. Вона ж доводить, що створити щось прекрасне можна і без вузлів. Зовсім начисто. Мати таку сорочку – це до щастя і до гладенької долі. Тоді, зараз, завжди», – йдеться на сайті.
Тож вишиванка, якій надала перевагу Олена Зеленська, коштує 18 500 грн. До слова, свій образ в День вишиванки перша леді доповнила чорною спідницею, прикрасами та зібраною зачіскою.
Як розповідав «Главком», перша леді Олена Зеленська прибула з візитом до США цього тижня. На публічних заходах перша леді показалася в різноманітних образах, які вона доповнила незвичними брошками.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців із Днем вишиванки. У святковому зверненні Зеленські розповіли про цінність вишиванки для українського народу. Президент і перша леді також поділилися спільним фото, на якому вони з’явилися у вишиванках. Олена Зеленська вбралася у білу вишиванку з синім орнаментом. Володимир Зеленський надав перевагу темній сорочці з контрастною світлою вишивкою. На світлині Зеленські посміхаються та тримаються за руки.
