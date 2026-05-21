Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Олена Зеленська показалася у дизайнерській вишиванці: скільки коштує

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Олена Зеленська одягла вишиванку від українського бренду
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Олена Зеленська одягла вишиванку яка символізує «нескінченне продовження роду»

21 травня, у День вишиванки перша леді Олена Зеленська вбралася у дизайнерську сорочку від українського бренду з яскравим синім орнаментом. «Главком» розповідає, скільки коштує та де придбати вишиванку, яку носить перша леді.

На спільному фото з президентом Олена Зеленська позувала у вишиванці від бренду Varenyky Fashion. Відповідну модель вишиванки можна знайти на сайті магазину бренду.

Ця сорочка має назву «Дерево роду», вона створена з льону. Як пояснюють дизайнери, ця вишиванка символізує «нескінченне продовження роду та зв’язок між поколіннями, сімейний добробут та достаток».

Олена Зеленська одягла вишиванку від бренду Varenyky Fashion
Олена Зеленська одягла вишиванку від бренду Varenyky Fashion
фото: скриншот varenykyfashion.ua

«Служить захистом родини. Також, здавна вважалося, що цей орнамент допомагає молодим жінкам зустріти свою долю. Створена у ланцюжковій техніці. Вона ж доводить, що створити щось прекрасне можна і без вузлів. Зовсім начисто. Мати таку сорочку – це до щастя і до гладенької долі. Тоді, зараз, завжди», – йдеться на сайті.

Тож вишиванка, якій надала перевагу Олена Зеленська, коштує 18 500 грн. До слова, свій образ в День вишиванки перша леді доповнила чорною спідницею, прикрасами та зібраною зачіскою.

Як розповідав «Главком», перша леді Олена Зеленська прибула з візитом до США цього тижня. На публічних заходах перша леді показалася в різноманітних образах, які вона доповнила незвичними брошками.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців із Днем вишиванки. У святковому зверненні Зеленські розповіли про цінність вишиванки для українського народу. Президент і перша леді також поділилися спільним фото, на якому вони з’явилися у вишиванках. Олена Зеленська вбралася у білу вишиванку з синім орнаментом. Володимир Зеленський надав перевагу темній сорочці з контрастною світлою вишивкою. На світлині Зеленські посміхаються та тримаються за руки.

Читайте також:

Теги: гроші вишиванка Олена Зеленська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соколовський вважає за потрібне провести реформу розрахунків із «постачальником останньої надії»
Борги перед «Укренерго» ростуть катастрофічно, це створює проблеми енергетикам – Соколовський
26 квiтня, 14:24
Чорнобильська атомна станція
США нададуть $100 млн на ремонт укриття на ЧАЕС
29 квiтня, 19:10
Міністерство економічного розвитку РФ скоригувало дані за попередні місяці, але підсумок першого кварталу залишився негативним
Кремль фальсифікує статистику ВВП, а росіяни беруть кредити під 250% – розвідка
4 травня, 16:24
Іван Марчук вітається з Сергієм Тарутою на виставці з нагоди 80-річчя художника у Києві, 2016 рік
Івану Марчуку – 90. Названо найвідоміших поціновувачів творчості художника: Ющенко, Коболєв, Коломойський, Тарута…
11 травня, 14:47
МВФ вимагає від України нових реформ для отримання мільярдів
Представники МВФ їдуть до України з аудитом: що перевірятиме місія фонду
15 травня, 01:25
Руслана, Олег Скрипка та Ірина Федишин вбралися у вишиванки
Руслана, Скрипка, Федишин. Як українські зірки святкують День вишиванки (фото, відео)
Сьогодні, 12:58
Фактична вартість імпортованих генераторів виявилася суттєво нижчою від суми, сплаченої з місцевого бюджету
Мільйонні збитки на генераторах: у Білій Церкві викрито схему розкрадання бюджетних коштів
12 травня, 16:07
Полярник позує біля пінгвінів в антарктичній вишиванці
Українські полярники вбралися у вишиванки з пінгвінами та китами (фото)
Сьогодні, 14:59
Яворівський районний суд ухвалив щодо неповнолітнього студента незвичний вирок
Студент переправив ухилянта за кордон, щоб оплатити навчання. Суд обрав йому незвичне покарання
16 травня, 19:16

Життя

Олена Зеленська показалася у дизайнерській вишиванці: скільки коштує
Олена Зеленська показалася у дизайнерській вишиванці: скільки коштує
Українські полярники вбралися у вишиванки з пінгвінами та китами (фото)
Українські полярники вбралися у вишиванки з пінгвінами та китами (фото)
Свириденко показала особливу вишиванку (фото)
Свириденко показала особливу вишиванку (фото)
Залужний з дружиною привітали українців із Днем вишиванки (фото)
Залужний з дружиною привітали українців із Днем вишиванки (фото)
Зеленські у вишиванках: найкрасивіші образи подружжя за останні роки
Зеленські у вишиванках: найкрасивіші образи подружжя за останні роки
«Реальність виявилася іншою». Українка розкрила правду про життя в Данії
«Реальність виявилася іншою». Українка розкрила правду про життя в Данії

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Сьогодні, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua