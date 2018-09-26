Королевский ювелирный дом начал продажу реплик обручального кольца Меган Маркл



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Принц Гарри и Меган Маркл

Стоимость кольца весьма демократичная - 30 фунтов

В официальном ювелирном бутике королевской семьи Великобритании появились долгожданные копии обручального кольца Меган Маркл!

В обновленном каталоге появилась реплика украшения герцогиня Сассекской, которая обойдется покупателям всего в 30 фунтов стерлингов.

Кольцо сделано из палладия, а камни в его оправе — кристаллы. Этим и объясняется доступная цена, в отличие о того украшения, что красуется на безымянном пальце Меган.

Напомним, что украшение Меган сделано из золота. Его украшают бриллианты, которые были взяты из личной коллекции принцессы Дианы.

Джерело: graziamagazine.ru