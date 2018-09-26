  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Королевский ювелирный дом начал продажу реплик обручального кольца Меган Маркл

    • Розсилка
    Принц Гарри и Меган Маркл - Королевский ювелирный дом начал продажу реплик обручального кольца Меган Маркл
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Стоимость кольца весьма демократичная - 30 фунтов

    В официальном ювелирном бутике королевской семьи Великобритании появились долгожданные копии обручального кольца Меган Маркл!

    В обновленном каталоге появилась реплика украшения герцогиня Сассекской, которая обойдется покупателям всего в 30 фунтов стерлингов.

    Кольцо сделано из палладия, а камни в его оправе — кристаллы. Этим и объясняется доступная цена, в отличие о того украшения, что красуется на безымянном пальце Меган.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Королевский ювелирный дом начал продажу реплик обручального кольца Меган Маркл
    Королевский ювелирный дом начал продажу реплик обручального кольца Меган Маркл
    Королевский ювелирный дом начал продажу реплик обручального кольца Меган Маркл

    Напомним, что украшение Меган сделано из золота. Его украшают бриллианты, которые были взяты из личной коллекции принцессы Дианы.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ