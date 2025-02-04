На людство насувається загроза: вчені забили на сполох

Guardian: Дослідження показує, що крижаний покрив Гренландії тріскається швидше, ніж будь-коли, а рівень Світового океану до 2300 року може підвищитися на 10 метрів

Рівень Світового океану до 2100 року може підвищитися на один метр, а до 2300 року – на 10 метрів, заявив у бесіді з Guardian доцент факультету географії Даремського університету Том Чадлі. За його словами, причиною цього можуть стати динамічні зміни.

Вчений зазначив, що через зміну клімату крижаний щит Гренландії почав тріскатися швидше, а тріщини, що вже існували, значно збільшилися в розмірах.

«Найбільше я здивувався тим, як швидко це відбувалося. Одне з попередніх досліджень показало зміни (у Гренландії, – «Главком») в масштабі десятиліть, а тепер ми прогнозуємо ці ж зміни, але протягом наступних п'яти років», – підкреслив Чадлі.

Фахівець додав, що з 1992 року рівень моря в Гренландії підвищився приблизно на 14 міліметрів, що пов'язано з посиленим таненням льоду через спекотну погоду. Чадлі також висловив сподівання, що детальне картографування допоможе в дослідженнях, щоб краще прогнозувати підвищення рівня моря.

Нагадаємо, Антарктида втрачає лід, що дозволяє континенту підніматися з океану, неначе стисла губка, що розправляється. Цей процес, відомий як постльодовикове підняття суші, може значно вплинути на майбутнє підвищення рівня моря на Землі.