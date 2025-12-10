Головна Скотч Шоу-біз
Мелашка з серіалу «Спіймати Кайдаша» повідомила про кінець акторства

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Дарина Федина, яка здобула популярність роллю Мелашки, залишає сцену заради підтримки Сил Оборони
фото з інтерв'ю

24-річна акторка Дарина Федина залишає театр ймовірно заради служби країні

Дарина Федина, яка здобула популярність завдяки ролі Мелашки з українського серіалу «Спіймати Кайдаша», повідомила, що ухвалила рішення поставити крапку в своїй акторській кар'єрі. Про це артистка розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Вона вже звільнилася із Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької та хоче знайти себе в зовсім іншій сфері діяльності.

Акторка планує навчатися новим сферам і спрямувати свої зусилля на роботу, яка буде корисною для Сил Оборони, водночас завершуючи робочі моменти в театрі імені Марії Заньковецької.

«Мені треба трішки відпочити. Зараз я не беру проєктів, маю лише один завершити в театрі Заньковецької. Але окрім цього, для мене все. Хочу пошукати себе в іншій сфері, у якій мені буде комфортніше і я приноситиму більше користі. Це дуже гучно і масштабно звучить:«Все, я йду з професії». Напевно, все так і є, але я не хочу так казати. Зараз я намагаюсь вчитися і пробувати для себе різні сфери», – висловилася зірка «Спіймати Кайдаша».

Дарина Федина поки що остаточно не вирішила, чим саме займатиметься надалі, але вже точно знає, що прагне допомагати Силам оборони. За її словами, сьогодні є багато професій, які, хоча й не пов’язані безпосередньо з військовою службою, все одно можуть бути корисними для захисників.
 
«Люди одразу думають, що коли ти йдеш із якоїсь роботи, то вже штурмуєш посадку в Донецькій області. Є дуже багато різної роботи, яка не обов’язково у війську. Навіть у війську є професії, які не означають, що ти сидітимеш в окопі. Я знайду для себе те місце, де почуватимуся максимально корисною», – підсумувала Федина.

Нагадаємо, що у 2024 році українська акторка Дарина Федина, відома своєю роллю у серіалі «Спіймати Кайдаша», звернулася до своїх шанувальників із гострим закликом припинити підтримку українських артистів, які продовжують працювати на території Росії. Федина наголосила на неприпустимості такої поведінки, особливо після цинічного ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, який забрав життя невинних дітей. Вона закликала українців усвідомити, що кожна копійка, зароблена цими артистами в Росії, йде на фінансування війни проти України.

У 2023 році на стримінговій платформі Netflix вийшов український серіал «Спіймати Кайдаша». Він заснований на повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я».

