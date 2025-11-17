Руслані Писанці виповнилося би 60. Творчий шлях української акторки

З нагоди дня народження акторки висловився чоловік Руслани Писанки

17 листопада 2025 року виповнилося 60 років із дня народження видатної української акторки театру та кіно й телеведучої Руслани Писанки. «Главком» згадав про видатні ролі та яскраву творчу кар'єру української акторки Руслани Писанки з нагоди 60-річчя від дня її народження.

Руслана Писанка народилася в Києві в родині кіноператора Ігоря Писанки та інженерки-зв’язківиці Діни Писанко. Майбутня акторка здобула професійну освіту на факультеті режисури телебачення Київського Державного інституту театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого.

Першим тріумфом акторки, який зробив її відомою як «секс-символ» України, стала її роль роль Меї в еротичній комедії Андрія Бенкендорфа «Кілька любовних історій». Серед видатних робіт у кіно також була її роль у фільмі «Москаль-чарівник». Наступною сходинкою у кар'єрі видатної акторки стала її робота в телевізійному агентстві «Вікна», де Руслана Писанка працювала режисеркою, а згодом стала ведучою програми «Погода». Протягом семи років телеведуча була обличчям програми про погоду на телеканалі «Інтер».

Руслана Писанка озвучувала мультфільми фото: Вікіпедія

На початку своєї акторської кар’єри Руслана Писанка зіграла ролі в таких стрічках як фільм «Вогнем і мечем» та мінісеріалі «Чорна рада». Також мала ролі у фільмах «Таксі для ангела» та «Душка». Крім ролей у кіно та гри в театрі Руслана Писанка знімала, писала та навіть озвучувала мультфільми. Наприклад, мультфільм «Микита Кожум’яка».

Також акторка брала участь у різноманітних програмах, телешоу, грала в театрі та кіно. Наприклад, у шоу «Танці із зірками», «Зірка+Зірка», «Вишка». Була також ведучою програм «Службовий романс» і «Твій день».

Руслана Писанка була не лише ведучою проєктів, але й одного разу сама стала учасницею шоу «Зважені та щасливі», де артистці вдалося схуднути на 42 кілограми. На шоу акторка пішла не сама, а зі своїм чоловіком Ігорем Ісаковим, з яким вони одружилися у 2022 році.

З нагоди дня народження дружини чоловік акторки висловився в соцмережах. «Руся… з днем народження», – написав Ігор Ісаков у Facebook.

Після тривалої боротьби з важкою хворобою Руслана Писанка померла у 2022 році в Німеччині. Її прах поховали на на Берковецькому кладовищі, де спочивають її рідні.