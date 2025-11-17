Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Руслані Писанці виповнилося би 60. Творчий шлях української акторки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
17 листопада народилася відома українська акторка Руслана Писанка
фото: із соцмереж акторки

З нагоди дня народження акторки висловився чоловік Руслани Писанки

17 листопада 2025 року виповнилося 60 років із дня народження видатної української акторки театру та кіно й телеведучої Руслани Писанки. «Главком» згадав про видатні ролі та яскраву творчу кар'єру української акторки Руслани Писанки з нагоди 60-річчя від дня її народження.

Руслана Писанка народилася в Києві в родині кіноператора Ігоря Писанки та інженерки-зв’язківиці Діни Писанко. Майбутня акторка здобула професійну освіту на факультеті режисури телебачення Київського Державного інституту театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого.

Першим тріумфом акторки, який зробив її відомою як «секс-символ» України, стала її роль роль Меї в еротичній комедії Андрія Бенкендорфа «Кілька любовних історій». Серед видатних робіт у кіно також була її роль у фільмі «Москаль-чарівник». Наступною сходинкою у кар'єрі видатної акторки стала її робота в телевізійному агентстві «Вікна», де Руслана Писанка працювала режисеркою, а згодом стала ведучою програми «Погода». Протягом семи років телеведуча була обличчям програми про погоду на телеканалі «Інтер».

Руслана Писанка озвучувала мультфільми
Руслана Писанка озвучувала мультфільми
фото: Вікіпедія

На початку своєї акторської кар’єри Руслана Писанка зіграла ролі в таких стрічках як фільм «Вогнем і мечем» та мінісеріалі «Чорна рада». Також мала ролі у фільмах «Таксі для ангела» та «Душка». Крім ролей у кіно та гри в театрі Руслана Писанка знімала, писала та навіть озвучувала мультфільми. Наприклад, мультфільм «Микита Кожум’яка».

Також акторка брала участь у різноманітних програмах, телешоу, грала в театрі та кіно. Наприклад, у шоу «Танці із зірками», «Зірка+Зірка», «Вишка». Була також ведучою програм «Службовий романс» і «Твій день».

Руслана Писанка була не лише ведучою проєктів, але й одного разу сама стала учасницею шоу «Зважені та щасливі», де артистці вдалося схуднути на 42 кілограми. На шоу акторка пішла не сама, а зі своїм чоловіком Ігорем Ісаковим, з яким вони одружилися у 2022 році.

З нагоди дня народження дружини чоловік акторки висловився в соцмережах. «Руся… з днем народження», – написав Ігор Ісаков у Facebook.

Після тривалої боротьби з важкою хворобою Руслана Писанка померла у 2022 році в Німеччині. Її прах поховали на на Берковецькому кладовищі, де спочивають її рідні.

Читайте також:

Теги: день народження телеведуча акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Копержинська 2.0. Десять найяскравіших характерних акторок нової хвилі
Копержинська 2.0. Десять найяскравіших характерних акторок нової хвилі
9 листопада, 20:00
Ірина Хоменко показала наслідки ворожої атаки у багатоповерхівці, в якій живе з родиною
У будинок відомої телеведучої влучив ворожий «шахед». Загинули двоє сусідів
22 жовтня, 15:55
Руслан Стефанчук сьогодні святкує 50-ліття
Стефанчук на свій ювілей здивував мережу оновленими фото
29 жовтня, 13:39
Українська телеведуча публічно привітала свою бабусю та поділилася сімейними світлинами
«Пам’ятає Другу світову й голод»: бабуся Катерини Осадчої відсвяткувала своє 90-річчя (фото)
4 листопада, 13:45
Ведуча BBC порушила правила щодо виразу обличчя, коли йдеться про «вагітних»
Ведуча BBC втрапила у скандал через фразу про «вагітних людей». Реакція видання
10 листопада, 14:26
Заслужена артистка України Віталіна Біблів увійшла в топ-10 характерних актрис України нової хвилі
«Грала повію, бомжиху, санітарку»: Віталіна Біблів розповіла, чому не мріє про роль Офелії
15 листопада, 08:26
Золотий перетин – це математичне рівняння, розроблене ще стародавніми греками для вимірювання краси
Названо найкрасивішу жінку у світі за «золотим перетином»
15 листопада, 12:07
Афіші фільмів «Океан Ельзи: Спостереження Шторму», «Війна очима тварин» та «Нюрнберг»
Документалка про «Океан Ельзи» та «Нюрнберг». Головні кінопрем'єри тижня
7 листопада, 16:10
«Вартові Різдва» зі Станіславом Бокланом та чергова «Ілюзія обману». Головні кінопрем'єри тижня
«Вартові Різдва» зі Станіславом Бокланом та чергова «Ілюзія обману». Головні кінопрем'єри тижня
14 листопада, 13:55

Шоу-біз

Руслані Писанці виповнилося би 60. Творчий шлях української акторки
Руслані Писанці виповнилося би 60. Творчий шлях української акторки
Лідер популярного українського гурту потрапив до лікарні
Лідер популярного українського гурту потрапив до лікарні
Скандал з Міндічем: зірки розпочали бойкот концерту «Кварталу»
Скандал з Міндічем: зірки розпочали бойкот концерту «Кварталу»
Як викидали «Територію А» з ефіру. Рудницька назвала артиста, який доклав руку
Як викидали «Територію А» з ефіру. Рудницька назвала артиста, який доклав руку
Рудницька назвала артистів, які мають вибачитися перед українцями
Рудницька назвала артистів, які мають вибачитися перед українцями
Хливнюк розповів, що буде із російськими піснями «Бумбоксу»
Хливнюк розповів, що буде із російськими піснями «Бумбоксу»

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua