Названо імена ведучих Євробачення-2026 у Відні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Названо імена ведучих Євробачення-2026 у Відні
Австрійська сторона зазначає, що тандем Сваровські та Островські буде неочікуваним та цікавим
фото: Eurovision

ORF робить ставку на неординарних особистостей

Австрійський мовник ORF представив ведучих майбутнього 70-го пісенного конкурсу Євробачення, який відбудеться у травні 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Почесну місію ведучих шоу довірили телеведучій та підприємниці Вікторії Сваровські, а також відомому актору та режисеру Міхаелю Островські. Цей дует супроводжуватиме глядачів під час двох півфіналів та грандіозного фіналу, що пройдуть 12, 14 та 16 травня.

Вікторія Сваровські, уродженка Інсбрука, давно вийшла за межі сімейного бізнесу, побудувавши успішну самостійну кар'єру в медіаіндустрії. Її шлях до великої слави розпочався з перемоги у шоу Let’s Dance у 2016 році, після чого вона стала незмінною ведучою цього популярного проєкту. Крім телевізійної діяльності, Вікторія відома як дизайнерка, модель та засновниця власного б’юті-бренду Orimei. Її досвід ведення масштабних подій, як-от премія Bambi та ювілейне шоу 100 Years Disney, став вирішальним чинником при виборі кандидатури для міжнародної сцени Євробачення.

Компанію Вікторії складе Міхаель Островські, один із найбільш затребуваних акторів та коміків Австрії. Уродженець Леобена відомий своїм талантом не лише перед камерою, а й поза нею як сценарист та режисер успішних кінострічок. Островські має значний досвід роботи в прямому ефірі, зокрема він був ведучим премій Amadeus Awards та Nestroy Theater Prize. За проведення святкового ефіру до 100-річчя радіо він отримав престижну австрійську телевізійну премію Romy. Його фірмовий гумор та легкість у спілкуванні мають надати ювілейному конкурсу особливого шарму.

Програмна директорка ORF Стефані Гройсс-Горовіц зазначила, що вибір ведучих був частиною загальної стратегії створення сенсаційного телевізійного досвіду. Організатори шукали енергійних та неординарних особистостей, які зможуть стати справжніми амбасадорами австрійської гостинності для мільйонів глядачів у всьому світі.

Нагадаємо, що став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні. Автором дизайну став відомий німецький фахівець Флоріан Відер, для якого це вже десята робота в межах конкурсу.

Теги: Євробачення

