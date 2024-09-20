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Окупанти визнали, що закатували до смерті американського пропагандиста в Донецьку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Окупанти визнали, що закатували до смерті американського пропагандиста в Донецьку
Рассел Бентлі
фото: російські ЗМІ

У вбивстві Рассела Бентлі звинувачено чотирьох російських військових

У Росії завершено попереднє розслідування кримінальної справи про вбивство американця Рассела Бентлі на Донеччині, який співпрацював з пропагандистською агенцією Sputnik. Чотирьох російських військових звинуватили у жорстокому насильстві, а також у спробі приховати сліди вбивства. Про це повідомив слідчий комітет РФ 

За даними слідства, 8 квітня 2024 року військовослужбовці Віталій Вансяцький, Владислав Агальцов та Андрій Йорданов закатували Бентлі до смерті. Після цього розірвали машину з кузовом американця зі скутером. Наступного дня за вказівкою Вансяцького, військовослужбовець цієї ж частини Володимир Байхін ховав останки загиблого.

«Залежно від ролі кожного їх обвинувачують у вчиненні групою осіб дій, які явно виходять за межі їхніх повноважень, застосуванні фізичного насильства і тортур, що призвели з необережності до смерті потерпілого, а також у приховуванні особливо тяжкого злочину шляхом переміщення останків померлого в інше місце (ч. 5 ст. 286 КК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 244 КК РФ, ч. 4 ст. 33 і ч. 2 ст. 316 КК РФ)» — йдеться в повідомленні.

За однією з версій спільників Бентлі, російські військові «вважали його шпигуном», пише Telegram-канал «Осторожно, новости».

Нагадаємо, що про смерть Рассела Бентлі стало відомо у квітні 2024 року.

Рассел Бентлі – уродженець Техасу. У 2014 році він приєднався до збройних формувань так званої «ДНР», перебував у батальйоні «Схід» до 2017 року, працював у Sputnik. У Донецьку Бентлі одружився з місцевою дівчиною, мав російське громадянство.

Теги: Україна росія окупанти іноземці смерть Донецьк

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