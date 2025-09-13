Louis Vuitton випустив гаманець-лобстер за майже $7,5 тис

Louis Vuitton презентував нову модель гаманця, в який поміститься телефон

Саксонський модний бренд Louis Vuitton представив новий розкішний аксесуар – Lobster Wearable Wallet. Як зазначає бренд, ц не просто гаманець, а справжній арт-об’єкт зі шкіри та канви, який добре підійде тим, хто любить нестандартні та яскраві речі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Louis Vuitton.

Що відомо

Аксесуар виготовлений з канви «Monogram» та натуральної коров’ячої шкіри.

Деталі: шарнірний хвіст із тієї самої Monogram-тканини, ніжки з тонких шкіряних ремінців, м’які передні кігті.

Розміри: 17,3 × 5,5 × 3,9 дюйма (приблизно 44 × 14 × 10 см).

Всередину поміщається телефон, ключі та візитниця.

Можна носити: у руці, на плечі або через плече.

фото: Louis Vuitton

фото: Louis Vuitton

фото: Louis Vuitton

Екстравагантний аксесуар оцінений у $7 450.

