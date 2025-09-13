Головна Скотч Життя
Louis Vuitton випустив гаманець-лобстер за майже $7,5 тис

Максим Бурич
Всередину поміщається телефон, ключі та візитниця
Louis Vuitton презентував нову модель гаманця, в який поміститься телефон

Саксонський модний бренд Louis Vuitton представив новий розкішний аксесуар – Lobster Wearable Wallet. Як зазначає бренд, ц не просто гаманець, а справжній арт-об’єкт зі шкіри та канви, який добре підійде тим, хто любить нестандартні та яскраві речі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Louis Vuitton.

Що відомо

  • Аксесуар виготовлений з канви «Monogram» та натуральної коров’ячої шкіри.
  • Деталі: шарнірний хвіст із тієї самої Monogram-тканини, ніжки з тонких шкіряних ремінців, м’які передні кігті.
  • Розміри: 17,3 × 5,5 × 3,9 дюйма (приблизно 44 × 14 × 10 см).
  • Всередину поміщається телефон, ключі та візитниця.
  • Можна носити: у руці, на плечі або через плече.
Louis Vuitton випустив гаманець-лобстер за майже $7,5 тис фото 1
Louis Vuitton випустив гаманець-лобстер за майже $7,5 тис фото 2
Louis Vuitton випустив гаманець-лобстер за майже $7,5 тис фото 3
Екстравагантний аксесуар оцінений у $7 450.

Нагадаємо, 4 вересня, стало відомо про смерть одного з найбільш впливових людей у світі моди Джорджіо Армані. Він був засновником власного глобального бренду розкоші, який зробив значний внесок у розвиток сучасного одягу та стилю. «Главком» розповідає про життєвий шлях Джорджіо Армані.

