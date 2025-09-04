Головна Скотч Життя
Джорджіо Армані: як видатний дизайнер вплинув на світову індустрію моди

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: Reuters

Сьогодні, 4 вересня, стало відомо про смерть одного з найбільш впливових людей у світі моди Джорджіо Армані. Він був засновником власного глобального бренду розкоші, який зробив значний внесок у розвиток сучасного одягу та стилю. «Главком» розповідає про життєвий шлях Джорджіо Армані.

Початок шляху до моди

Джорджіо Армані: як видатний дизайнер вплинув на світову індустрію моди фото 1
фото: АР

Народився 11 липня 1934 року в Пʼяченці, Італія, в родині менеджера з транспорту. Спершу мав намір стати лікарем і навчався в медичному, однак ідея змінюється – після військової служби в 1957 році став оформлювачем вітрин у відомому універмазі La Rinascente у Мілані. Там він здобув досвід продажів і візуального представлення товарів, що запустило його кар’єру в моді.

Згодом він працював дизайнером у Nino Cerruti, де отримав досвід у створенні чоловічого одягу, а також виконував фріланс-замовлення для кількох брендів одночасно.

Заснування імперії: перші кроки

Джорджіо Армані: як видатний дизайнер вплинув на світову індустрію моди фото 2
фото: Vogue Italia, giugno 1982Hiro

У 1975 році Армані, за підтримки друга та партнера Серджіо Галеотті, заснував Giorgio Armani S.p.A. у Мілані. Вже в наступному сезоні запустив колекцію для жінок, заклавши фундамент свого імперського шляху. Революційним був його підхід – м’яка структура жакета, без підкладки, створювала нову легкість у класичному силуеті.

Армані став митцем, який вирізнявся елегантністю та мінімалізму. Його піджак став символом, який моделював образи жінок — потужний, але ніжний. Він сам говорив:

«Я першим пом’якшив образ чоловіків і зробив жінок сильнішими»

Поштовх до популярності отримав завдяки кіно: Річард Ґір у American Gigolo 1980 року та герої серіалу Miami Vice обрали його костюми. Незабаром світ побачив — мода може бути синергією з культурою й зірками.

Розширення імперії

Джорджіо Армані: як видатний дизайнер вплинув на світову індустрію моди фото 3
фото: Emporio Armani осінь-зима 1995, фотограф Марко Главіано

Армані не обмежився лише костюмами. Він розбудував бізнес:

  • Diffusion lines: Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Jeans та ін.
  • Додаткові напрямки: парфуми, аксесуари, лінії дому (Armani/Casa), солодощів (Armani/Dolci), квітковий бренд (Armani/Fiori), готелі в Дубаї та Мілані.
  • Музей‑скарбниця: Armani/Silos у Мілані – простір, присвячений архівам і стилю бренда.

На відміну від багатьох, Армані залишався єдиним акціонером своєї компанії і відкидав поглинання. Його бренд – одна з небагатьох італійських люксових марок, що зберегли незалежність. Це також принесло йому визнання: численні нагороди, включно з орденами в Італії та Франції, а також почесні докторантури.

6 фото
На весь екран
фото: voguearabia/АР/dressedbytia

Армані був відомий як перфекціоніст – диктував високі стандарти в дизайні та роботі. Він також був одним із перших дизайнерів, які заборонили модельний BMI нижче 18, виступаючи проти анорексії у фешн‑індустрії. У 2000–х Giorgio Armani Foundation підтримував освіту, мистецтво, наукові проєкти і гуманітарні ініціативи (боротьба з ВІЛ/СНІДом, підтримка біженців, культурні проєкти). Особисто цінував культуру і кіно: підтримав фонд Мартіна Скорсезе, фінансував реставрацію кінострічок; був послом UNHCR; створив ТБ та електронні девайси в співпраці з Samsung.

Спадщина й фінал епохи

Джорджіо Армані: як видатний дизайнер вплинув на світову індустрію моди фото 4
фото: Reuters

Армані пішов з життя у 2025 році у віці 91 року, працював до останнього дня, обравши поступову передачу повноважень найближчим соратникам та сім’ї, аби зберегти дух бренду. Він залишив за собою не лише стиль, а філософію. Армані стало брендом та ім’ям, яке вийшло за рамки моди, а стало символом «спокійної влади», внутрішньої сили у мінімалізмі, бездоганної краси у простоті.

Цікаві факти:

  • Він створив першу шкіряну бомбер‑куртку ще в 1970-х.
  • Ніколи не мав боргів у бізнесі.
  • Має дев’ять будинків у різних країнах і яхту Maìn.
  • Створив костюми більш ніж для 250 фільмів.
  • Його стиль був таким впливовим, що в американському Time вийшов обкладинковий портрет з ним вже в 1981.
  • Заснував музей‑простір Armani/Silos, перетворивши склад на культурний центр.
  • Зафіксований як найбагатший дизайнер, з капіталом понад $10–12 млрд.

Нагадаємо, компанія підтвердила смерть видатного дизайнера.

«З безмежним сумом група Armani повідомляє про смерть свого творця, засновника і невтомного рушія: Джорджо Армані. Пан Армані, як його завжди з повагою і захопленням називали співробітники та партнери, помер спокійно, в оточенні близьких. Невтомний, він працював до останніх днів, присвячуючи себе компанії, колекціям, різним і завжди новим проектам, що були в процесі реалізації та розробки» – йдеться в заяві.

Він був відомим як один із найвпливовіших представників світу моди і засновник власного глобального бренду розкоші, який зробив значний внесок у розвиток сучасного одягу та стилю. 

