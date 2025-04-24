Лубінець зворушливо привітав дружину з 21-ю річницею шлюбу

Лубінець подякував дружині за родину та назвав її своєю опорою та підтримкою

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець ніжно привітав дружину Яніну із річницею весілля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Лубінця у Facebook.

«21 рік шлюбу. Ще зі школи ми були поруч. Я вже тоді знав, що спільно з тобою бажаю будувати наше майбутнє. Минули роки. Ти стала мені дружиною. Ми виростили найкращих дітей – Данила та Валерію. Подолали багато викликів. І сьогодні, у важливий для нас день, кохана, вдячний тобі за твою любов, підтримку, турботу! За ті роки, що ми пройшли разом!», – написав Лубінець.

фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Зокрема, Лубінець подякував дружині за родину та назвав її своєю опорою та підтримкою.

«Ми обоє знаємо, що в любові є будні, і свята. Я щасливий, що їх розділяю з тобою! Вірю, що настане день, коли ми спільно з тобою, за руку, пройдемося рідним містом, Волновахою. Дякую тобі за нашу родину. Ти – моя опора і підтримка!», – йдеться у дописі.

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Раніше колишній лідер та засновник організації «Правий сектор», військовослужбовець Дмитро Ярош привітав дружину Ольгу Лавецьку з 32-ю річницею весілля.