Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Лубінець зворушливо привітав дружину з 21-ю річницею шлюбу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Дмитро Лубінець та його дружина Яніна відзначають річницю шлюбу
фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Лубінець подякував дружині за родину та назвав її своєю опорою та підтримкою

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець ніжно привітав дружину Яніну із річницею весілля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Лубінця у Facebook.

«21 рік шлюбу. Ще зі школи ми були поруч. Я вже тоді знав, що спільно з тобою бажаю будувати наше майбутнє. Минули роки. Ти стала мені дружиною. Ми виростили найкращих дітей – Данила та Валерію. Подолали багато викликів. І сьогодні, у важливий для нас день, кохана, вдячний тобі за твою любов, підтримку, турботу! За ті роки, що ми пройшли разом!», – написав Лубінець.

Лубінець зворушливо привітав дружину з 21-ю річницею шлюбу фото 1
фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Зокрема, Лубінець подякував дружині за родину та назвав її своєю опорою та підтримкою.

«Ми обоє знаємо, що в любові є будні, і свята. Я щасливий, що їх розділяю з тобою! Вірю, що настане день, коли ми спільно з тобою, за руку, пройдемося рідним містом, Волновахою. Дякую тобі за нашу родину. Ти – моя опора і підтримка!», – йдеться у дописі.

Лубінець зворушливо привітав дружину з 21-ю річницею шлюбу фото 2
скриншот

Раніше колишній лідер та засновник організації «Правий сектор», військовослужбовець Дмитро Ярош привітав дружину Ольгу Лавецьку з 32-ю річницею весілля.

Читайте також:

Теги: Лубінець річниця весілля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одразу під час кожного обміну проводиться робота щодо напрацювання наступних обмінів
Повернення полонених: Лубінець розповів, кого вдалося забрати поза обміном
19 квiтня, 20:58
Омбудсман зауважує, що це порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, норм міжнародного гуманітарного права та є тяжким міжнародним злочином
Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ щодо розстрілу полоненого захисника на Донеччині
16 квiтня, 20:56
Лубінець: РФ використовує всі можливі канали – включно з псевдоблагодійниками – для зриву гуманітарних процесів
Росія використовує благодійні фонди для зриву повернення українських дітей з окупації - Лубінець
15 квiтня, 21:24
За словами омбудсмена, частина аптечних закладів може втратити економічну спроможність працювати
Регулювання цін на ліки. Лубінець попередив про загрозу
8 квiтня, 08:57
Загалом на територію України повернули 11 дітей
З окупації вдалося повернути сина українського військовополоненого
3 квiтня, 04:16
За словами Лубінця, рішення щодо його особистого звіту у стінах парламенту не набрало достатньої кількості голосів
«Незаконні затримання стали трендом». Лубінець представить Раді звіт про порушення з боку ТЦК
26 березня, 20:39

Життя

Лубінець зворушливо привітав дружину з 21-ю річницею шлюбу
Лубінець зворушливо привітав дружину з 21-ю річницею шлюбу
«Повідомлення з пляшки». Європа виробляє вино з токсичними хімікатами
«Повідомлення з пляшки». Європа виробляє вино з токсичними хімікатами
«Як близько». Відома акторка розповіла, як пережила атаку РФ у ванній
«Як близько». Відома акторка розповіла, як пережила атаку РФ у ванній
За червонокнижними совами віднині можна спостерігати онлайн: запущено стрім із гнізда
За червонокнижними совами віднині можна спостерігати онлайн: запущено стрім із гнізда
«Космічна усмішка»: у небі можна буде побачити рідкісне астрономічне явище
«Космічна усмішка»: у небі можна буде побачити рідкісне астрономічне явище
Актор Шон Пенн вчетверте приїхав до України і зустрівся з військовими
Актор Шон Пенн вчетверте приїхав до України і зустрівся з військовими

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 квітня 2025
23K
Вибори Папи Римського. Засуджений кардинал вимагає взяти участь у конклаві
17K
Маск та Бессент влаштували бійку у Білому домі – Axios
11K
Чоловік Світоліної дав інтерв'ю російським пропагандистам
11K
Нічний кривавий удар по Києву – примус до угоди

Новини

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
Вчора, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua