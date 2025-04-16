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Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ щодо розстрілу полоненого захисника на Донеччині

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ щодо розстрілу полоненого захисника на Донеччині
Омбудсман зауважує, що це порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, норм міжнародного гуманітарного права та є тяжким міжнародним злочином
колаж: glavcom.ua

Лубінець: Дії міжнародної спільноти та реакція має бути тут і зараз

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо розстрілу беззбройного українського військового у Волноваському районі Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на омбудсмана.

«Стало відомо, що 11 квітня цього року троє військових Збройних сил України виконували службово-бойові завдання на одній із позицій у Волноваському районі. Їх взяли в полон російські солдати, але одного з беззбройних українських воїнів загарбники розстріляли», – розповів Лубінець.

Омбудсман зауважує, що це порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, норм міжнародного гуманітарного права та є тяжким міжнародним злочином.

За його словами, він вже направив листи до ООН та МКЧХ.

«Дії міжнародної спільноти та реакція має бути тут і зараз! Злочини росіян потрібно зафіксувати, а винних – притягнути до відповідальності! Необхідно тиснути на РФ, щоб свавільна політика страт українських полонених припинилася», – заявив Лубінець.

Окрім того, Лубінець звернувся до громадян, які можливо стали свідками або мають будь-яку інформацію щодо порушення прав громадян України, страт українських військовослужбовців, негайно повідомляти про це на «гарячу лінію» омбудсмена України за номером 0800 50 17 20 та до правоохоронних органів.

 «Ці свідчення є важливими для встановлення істини. Така інформація сприятиме документуванню воєнних злочинів, забезпеченню правового реагування та притягненню винних до відповідальності відповідно до норм міжнародного та національного права», – зазначив Лубінець.

Нагадаємо, Російські війська розстріляли беззбройного полоненого українського воїна у Волноваському районі на Донеччині. Зазначається, що 11 квітня 2025 року троє бійців Збройних сил України виконували бойове завдання поблизу селища Роздольне Волноваського району. Під час штурму їх захопили в полон російські загарбники. Одного з полонених, який не мав зброї, окупанти розстріляли з автомата.

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Теги: окупанти полон Донеччина Лубінець

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