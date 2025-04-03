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З окупації вдалося повернути сина українського військовополоненого

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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З окупації вдалося повернути сина українського військовополоненого
Загалом на територію України повернули 11 дітей
фото: Дмитро Лубінець

Вік усіх повернутих дітей від 2 до 17 років

У межах Bring Kids Back UA вдалося повернути ще 11 дітей з тимчасово окупованих територій та території РФ. Зокрема, повернули хлопчика, чий батько перебував у російському полоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця.

Повідомляється, що 11-річний хлопчик разом із своєю матір'ю весь цей час перебували на окупованій території. Вони намагалися поводитись дуже обережно, адже остерігались будь-якої уваги від органів тимчасової влади.

«Після звільнення чоловіка з полону, жінка звернулась до Офісу Омбудсмана з проханням допомогти виїхати з ТОТ. В результаті – родина на підконтрольній території Україні і зовсім скоро возз'єднається», – написав Лубінець.

Також серед повернутих з окупації – вагітна жінка з маленькою дитиною. Омбудсман зазначив, що окупаційна влада систематично залякувала сім’ю та відмовляла у медичній допомозі через відсутність російських документів.

«Після повернення на підконтрольну уряду України територію жінка нарешті отримала всю необхідну медичну допомогу. І вже за кілька днів після повернення вона народила дівчинку», – йдеться у повідомленні.

Вік усіх повернутих дітей від 2 до 17 років. На тимчасово окупованій території родини жили під постійним тиском окупаційного режиму через свою проукраїнську позицію, зазнавали переслідувань, залякування та позбавлення базових прав, що створювало серйозні ризики для їхніх дітей.

Нагадаємо, що команда Save Ukraine допомогла повернути двох підлітків з окупованої частини Запорізької області.

«Двох хлопців з нашої області стало можливим врятувати з тимчасово окупованих територій в рамках ініціативи Bringkidsback», – зазначив Федоров.

Раніше ми писали, що на підконтрольну Україні територію з окупації повернулися семеро українських дітей, двоє з них – з Херсонської області.

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Теги: Лубінець окупація діти

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