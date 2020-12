Лучший новогодний подарок: 11-летний ребенок сам поймал 22-килограммовую форель

В американском штате Юта 11-летний ребенок самостоятельно выловил озерную форель и побил собственный рекорд. Об этом сообщает отдел природных ресурсов штата Юта в официальном Twitter-аккаунте.

Тайлер Гримшоу (Tyler Grimshaw) отправился на рыбалку в национальной зоне отдыха «Пылающее ущелье», где в июне поймал 19-килограммовую озерную форель. В конце декабря декабря мальчику удалось побить собственный рекорд: на этот раз он выловил форель весом около 22 килограммов.

Back in June, 10-year-old Tyler Grimshaw caught & released a 41-pound lake trout at Flaming Gorge. Over the weekend, Tyler (who is now 11) caught & successfully released this 48-pounder (also at #FlamingGorge), again, by him self — way to go, Tyler! pic.twitter.com/fvIbqyVCxe