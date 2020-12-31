Лучший новогодний подарок: 11-летний ребенок сам поймал 22-килограммовую форель

Так же, как и в прошлый раз, Гримшоу выпустил свой улов обратно в озеро

В американском штате Юта 11-летний ребенок самостоятельно выловил озерную форель и побил собственный рекорд. Об этом сообщает отдел природных ресурсов штата Юта в официальном Twitter-аккаунте.

Тайлер Гримшоу (Tyler Grimshaw) отправился на рыбалку в национальной зоне отдыха «Пылающее ущелье», где в июне поймал 19-килограммовую озерную форель. В конце декабря декабря мальчику удалось побить собственный рекорд: на этот раз он выловил форель весом около 22 килограммов.

Back in June, 10-year-old Tyler Grimshaw caught & released a 41-pound lake trout at Flaming Gorge. Over the weekend, Tyler (who is now 11) caught & successfully released this 48-pounder (also at #FlamingGorge), again, by him self — way to go, Tyler! pic.twitter.com/fvIbqyVCxe — UtahDWR (@UtahDWR) December 28, 2020

Так же, как и в прошлый раз, Гримшоу выпустил свой улов обратно в озеро. «Так держать, Тайлер!» — похвалили его старания представители ведомства. Работники отдела природных ресурсов опубликовали коллаж из двух фотографий, на которых Гримшоу изображен со своим уловом.

Зона отдыха «Полыхающее ущелье» известна своей озерной форелью. Ежегодно там ловят рыбу весом от 13 килограммов. Рекорд штата — крупнейшая форель весом 23,4 килограмма.

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