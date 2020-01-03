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    Шоу-биз

    Обнаженная Лобода вызвала недоумение у фанатов

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    <p>Исполнительница славится своими экстравагантными образами</p> <div></div> - Обнаженная Лобода вызвала недоумение у фанатов

    Исполнительница славится своими экстравагантными образами

    Раньше фолловеры поддерживали артистку, но на этот раз ее откровенность перешла все границы дозволенного

    Новый клип певицы Светланы Лободы на песню «Мира мало» вызвал волну недовольства. Многие обвинили звезду в чрезмерной откровенности и даже вульгарности. К слову, на протяжении всего ролика светская львица сидит на белом коне, постепенно избавляясь от одежды. Она извивается и трется всем, чем только можно, о спину животного. К концу видео она остается абсолютно обнаженной.

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    Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

    Подписчики стали заваливать Лободу негативными комментариями. Многие были возмущены тем, что подобное видео в открытом доступе, и его могут посмотреть маленькие дети. «Надо 18+ ставить за порно с лошадьми», «Совсем фантазия иссякла! После такого только в порно сниматься. Почему нет маркировки 18+?!» – негодовали критики.

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