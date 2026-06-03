McDonald's втратив популярність? Компанія оголосила про великі зміни

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Мережа ресторанів зробила ставку на автоматизацію, нове меню та зміну підходів до обслуговування клієнтів

Американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's оголосила про запуск нової глобальної стратегії розвитку під назвою McDonald's > NEXT. Компанія планує зосередитися на оновленні меню, зміні дизайну закладів, підвищенні ефективності роботи та перегляді підходів до обслуговування відвідувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фахове видання Quartz.

Нова стратегія розвитку

Як зазначили у компанії, додаткові подробиці щодо фінансових цілей та планів розвитку будуть представлені під час зустрічі з інвесторами у вересні.

Нова стратегія прийшла на зміну програмі Accelerating the Arches, яку McDonald's запустив наприкінці 2020 року. Тоді компанія робила акцент на розвитку цифрових сервісів, доставки, мережі закладів із драйв-тру та маркетингових кампаній.

Стратегія McDonald's > NEXT базується на чотирьох основних напрямах: покращенні меню, зміцненні зв'язку зі споживачами, підвищенні ефективності роботи окремих ресторанів та переосмисленні концепції гостинності в умовах зростання ролі автоматизації.

Генеральний директор компанії Кріс Кемпчинські у зверненні до працівників зазначив, що конкуренція на ринку громадського харчування суттєво зросла.

«Традиційні конкуренти вдосконалюють свої меню, а нова хвиля спеціалізованих мереж переосмислює смак і якість у сегментах курятини, яловичини та напоїв. У світі, де будь-який ресторан знаходиться на відстані одного свайпу, другого місця не існує», – наголосив він.

Ставка на ключові категорії меню

У компанії пояснили, що особливу увагу приділятимуть розвитку напрямів курятини, яловичини та напоїв. У McDonald's вважають, що саме ці категорії мають найбільший потенціал для подальшого зростання.

За останні роки частину клієнтів мережа втратила через посилення позицій конкурентів, які спеціалізуються на стравах із курятини. Серед нових суперників компанія називає мережі Raising Cane's та 7 Brew Drive Thru Coffee. Також значний вплив на ринок продовжує мати Chick-fil-A.

Глобальна директорка з ресторанного досвіду Джилл Макдональд заявила, що компанія має намір підвищити якість і стабільність продукції в усіх закладах мережі.

«Ми підвищуємо планку для нашого меню, покращуючи якість і стабільність у великих масштабах та впроваджуючи інновації в тих сегментах, де бачимо потенціал зростання і які є важливими для наших клієнтів, зокрема курятина, яловичина та напої», – сказала вона.

Автоматизація та оновлення ресторанів

Крім змін у меню, McDonald's тестує нові технології автоматизації. Зокрема, у п'яти ресторанах у США вже працює експериментальна система автоматизованого приймання замовлень ARCHY. Передбачається, що вона дозволить працівникам приділяти більше часу іншим завданням.

Також компанія готує оновлений формат ресторанів. Новий дизайн має спростити внутрішні процеси та зменшити навантаження на персонал під час зміни.

Боротьба за клієнтів і сприйняття цін

Запуск нової стратегії відбувається на тлі спроб компанії повернути частину клієнтів із низькими доходами, які останніми роками почали рідше відвідувати ресторани через подорожчання меню.

Згідно з опитуваннями UBS Evidence Labs, частка американських споживачів, які вважають McDonald's вигідним за співвідношенням ціни та якості, скоротилася приблизно з 55% у 2020 році до 40% у 2024 році. Надалі цей показник майже не змінився.

Кемпчинські визнав, що компанії доводиться постійно доводити свою привабливість для клієнтів.

«Хоча сприйняття нашої цінової пропозиції відновилося на більшості ринків, це нагадує, що ми повинні заслужити і знову заслужити кожен візит», – підкреслив він.

Нагадаємо, Франція традиційно вважається одним із світових центрів гастрономії. Французька кухня у 2010 році була внесена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Водночас останніми роками в країні стрімко зростає популярність фастфуду. За даними галузевих досліджень, у 2024 році дохід сегмента швидкого харчування сягнув 21 млрд євро, а його частка перевищила половину всього ресторанного ринку країни. На цьому тлі французькі шеф-кухарі дедалі частіше попереджають про ризик втрати гастрономічних традицій, тоді як великі міжнародні мережі продовжують активно відкривати нові заклади по всій Франції.