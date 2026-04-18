Аргентинський McDonald's створив бургери на честь гравців футбольної збірної

Меню поповнилося трьома новими варіантами

Аргентинський підрозділ McDonald’s вирішив підігріти інтерес до Чемпіонату світу 2026 року, запустивши спеціальну серію страв, названих на честь провідних зірок національної збірної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на McDonald's.

Хто став обличчям нової кампанії?

Героями відео стали Алексіс Макаллістер, Хуліан Альварес та Енцо Фернандес – ключові гравці збірної Аргентини, які уособлюють нове покоління чемпіонської команди. Проєкт миттєво привернув увагу соціальних мереж завдяки віральному промо-відео, у якому футболісти постають у невимушеній атмосфері: вони разом відпочивають, жартують і спілкуються поза футбольним полем, демонструючи щиру командну хімію.

Саме така подача дозволяє побачити їх не лише як зірок світового футболу, а й як звичайних людей, що ще більше зближує їх із фанатами. Атмосфера відео наповнена легкістю та відчуттям єдності, яке плавно переходить у передчуття великого турніру, де ця згуртованість може стати одним із вирішальних факторів успіху. Такий маркетинговий хід дозволяє вболівальникам відчути свою причетність до команди не лише через підтримку на стадіонах чи біля екранів, а й через спільні культурні та побутові елементи, зокрема вподобання в їжі. У результаті формується глибший емоційний зв’язок із командою, що підсилює загальний ажіотаж навколо «альбіселесте» та створює додатковий інтерес до її виступів на міжнародній арені.

Особливості нових бургерів

Спеціальне меню складається з трьох варіацій, кожна з яких має унікальний набір інгредієнтів. Бургер The McAllister пропонує класичне поєднання бекону, білого чеддеру та спеціального соусу, тоді як The McAlvarez вирізняється використанням соусу «чеддер мелт», хрусткої цибулі, огірків та ранчу. Для шанувальників курячого м'яса розробили The McFernandez, де хрустка курка доповнена беконом, овочами та соусом ранч. Це гастрономічне оновлення проходить на тлі підготовки збірної до групового етапу мундіалю, де Аргентина зустрінеться з командами Алжиру, Австрії та Йорданії, намагаючись вкотре підтвердити свій статус фаворита світового футболу.

