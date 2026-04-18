Аргентинський McDonald's створив бургери на честь гравців футбольної збірної

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Аргентинський McDonald's створив бургери на честь гравців футбольної збірної
McDonald's вирішив таким чином підтримати гравців перед Чемпіонатом світу з футболу
фото: McDonald's/Tribuna.com

Меню поповнилося трьома новими варіантами 

Аргентинський підрозділ McDonald’s вирішив підігріти інтерес до Чемпіонату світу 2026 року, запустивши спеціальну серію страв, названих на честь провідних зірок національної збірної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на McDonald's. 

Хто став обличчям нової кампанії?

Героями відео стали Алексіс Макаллістер, Хуліан Альварес та Енцо Фернандес – ключові гравці збірної Аргентини, які уособлюють нове покоління чемпіонської команди. Проєкт миттєво привернув увагу соціальних мереж завдяки віральному промо-відео, у якому футболісти постають у невимушеній атмосфері: вони разом відпочивають, жартують і спілкуються поза футбольним полем, демонструючи щиру командну хімію.

Саме така подача дозволяє побачити їх не лише як зірок світового футболу, а й як звичайних людей, що ще більше зближує їх із фанатами. Атмосфера відео наповнена легкістю та відчуттям єдності, яке плавно переходить у передчуття великого турніру, де ця згуртованість може стати одним із вирішальних факторів успіху. Такий маркетинговий хід дозволяє вболівальникам відчути свою причетність до команди не лише через підтримку на стадіонах чи біля екранів, а й через спільні культурні та побутові елементи, зокрема вподобання в їжі. У результаті формується глибший емоційний зв’язок із командою, що підсилює загальний ажіотаж навколо «альбіселесте» та створює додатковий інтерес до її виступів на міжнародній арені.

Особливості нових бургерів

Спеціальне меню складається з трьох варіацій, кожна з яких має унікальний набір інгредієнтів. Бургер The McAllister пропонує класичне поєднання бекону, білого чеддеру та спеціального соусу, тоді як The McAlvarez вирізняється використанням соусу «чеддер мелт», хрусткої цибулі, огірків та ранчу. Для шанувальників курячого м'яса розробили The McFernandez, де хрустка курка доповнена беконом, овочами та соусом ранч. Це гастрономічне оновлення проходить на тлі підготовки збірної до групового етапу мундіалю, де Аргентина зустрінеться з командами Алжиру, Австрії та Йорданії, намагаючись вкотре підтвердити свій статус фаворита світового футболу.

Нагадаємо, що призерки Чемпіонату світу Магучіх і Левченко підписали контракт з відомим брендом

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ McDonald's

Читайте також

Зінедін Зідан близький до повернення на тренерську лаву
Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри – ЗМІ
23 березня, 14:26
Жуль Кунде незабаром повернеться на поле
Два оборонці «Барселони» повернулися в обойму після травм
30 березня, 18:21
Микола Шапаренко забив «левам» на виїзді
«Динамо» – «Карпати». Прогноз і анонс на матч 22 туру УПЛ Реклама
4 квiтня, 10:10
Кияни вважають себе постраждалими від некваліфікованого арбітражу
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
8 квiтня, 10:55
Пономаренки стали новим «осередком суспільства»
Сенсаційний бомбардир «Динамо» одружився посеред сезону
9 квiтня, 12:18
Мануель Ноєр показав клас у 40 років
Капітан «Баварії» став гравцем тижня в Лізі чемпіонів
9 квiтня, 17:59
У першому колі полтавцям забив навіть Едуард Сарапій
«Полтава» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 23 туру УПЛ Реклама
10 квiтня, 10:45
«Шахтар» вперше в історії здолав АЗ після двох поразок та нічиєї
«Шахтар» розгромив АЗ у першому матчі чвертьфіналів Ліги конференцій
10 квiтня, 00:18
Андронов розкритикував рівень російського футболу
«Сльози і катастрофа». Коментатор з РФ – про повернення російського футболу на міжнародну арену
11 квiтня, 12:28

Аргентинський McDonald's створив бургери на честь гравців футбольної збірної
Аргентинський McDonald's створив бургери на честь гравців футбольної збірної
«Базель» скасував концерт скандального репера Каньє Веста через його висловлювання
«Базель» скасував концерт скандального репера Каньє Веста через його висловлювання
Мудрик провів оригінальне тренування зі своєю дівчиною
Мудрик провів оригінальне тренування зі своєю дівчиною
Netflix вирішив зняти документальний фільм про одного з найвеличніших тенісистів сучасності
Netflix вирішив зняти документальний фільм про одного з найвеличніших тенісистів сучасності
Померла мама гімнастки Лілії Подкопаєвої 
Померла мама гімнастки Лілії Подкопаєвої 
Призерки Чемпіонату світу Магучіх і Левченко підписали контракт з відомим брендом
Призерки Чемпіонату світу Магучіх і Левченко підписали контракт з відомим брендом

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Вчора, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
