Король Чарльз образився на принца Вільяма та Кейт Міддлтон: подробиці

Причиною невдоволення короля стала поведінка спадкоємця престолу та його дружини

Король Великої Британії Чарльз III та його спадкоємець принц Вільям непорозумілися. Принц та принцеса Уельська не проявили достатньо поваги до королеви Каміли, що обурило монарха. Колишній фотограф королівської родини Іен Пелхем Тернер поділився подробицями. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Star.

Причиною невдоволення короля стало те, що принц Вільям та Кейт Міддлтон не вшанували його дружину. Зокрема, принцеса не зробила реверансу та не вклонилася разом із чоловіком, коли вони пройшли повз королеву Камілу.

«Я чув, що між Каміллою, Вільямом і Кейт, схоже, немає особливого сімейного кохання. Нещодавно вони пройшли повз королеву, не зробивши реверансу, що багато хто розцінив як публічний жест непокори. Чарльз буде повністю підтримувати свою дружину. Повернення Гаррі – це перша ознака його публічної відповіді», – сказав Іен Пелхем Тернер.

Водночас відсутність теплих стосунків між королем та принцом Вільямом пов’язують із поверненням у родину принца Гаррі. Зокрема, нещодавно король Чарльз прийняв молодшого сина з його сім’єю після тривалої паузи у спілкуванні. Зазначається, що цей жест не сподобався Вільяму та Кейт і став причиною холодних стосунків із Камілою.

Зазначимо, напружені стосунки між принцами Вільямом і Гаррі зберігаються уже кілька років. Після переїзду до США та відмови від королівських обов'язків принц Гаррі неодноразово заявляв про бажання примиритися з родиною. Однак він зізнався, що його стосунки з батьком і братом залишаються складними.

Водночас після розлучення Чарльза III і принцеси Діани та після її смерті стосунки принца Вільяма з Камілою були непростими. У своїх мемуарах принц Гаррі писав, що він і Вільям просили батька не одружуватися з Каміллою, хоча згодом погодилися прийняти її в родині.

Нагадаємо, принц Гаррі привіз до Англії дружину Меган та дітей. За інформацією Букінгемського палацу, король Чарльз III разом із дружиною Каміллою прийняли сина, його дружину Меган та їхніх дітей – 7-річного принца Арчі й 5-річну принцесу Лілібет – у своєму маєтку Хайгроув-хаус на південному заході Англії. Джерело в палаці описало зустріч як приватну сімейну подію: жодних фото чи відео з неї публікувати не планують.