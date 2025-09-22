Головна Світ Соціум
Поліція Нідерландів застрелила 15-річного підлітка біля McDonald's

Ірина Озтурк
Ірина Озтурк
Поліція Нідерландів застрелила 15-річного підлітка біля McDonald's
Нідерландська поліція застрелила 15-річного підлітка після крадіжки
фото: dutchnews.nl

Підліток погрожував пістолетом власнику велосипеда, а потім вкрав транспорт

У місті Капелле-ан-ден-Ейссел, що поблизу Роттердама, поліцейські застрелили 15-річного хлопця. Трагедія сталася біля ресторану McDonald's, і її свідками стали багато людей, зокрема діти. Про це пише dutchnews.nl з посиланням на мера міста Юста Манусами, повідомляє «Главком».

Підлітка підозрювали в тому, що він погрожував пістолетом власнику велосипеда, а потім вкрав транспорт.

Мер міста Юст Манусама висловив співчуття родичам загиблого та закликав громадськість не робити поспішних висновків до завершення розслідування. Він також зазначив, що інцидент міг мати глибокий вплив на свідків, особливо дітей.

Ресторан McDonald's, де сталася подія, залишиться закритим на час поліцейського розслідування.

Раніше у Нью-Йорку в будинку для літніх людей виявили вбитою 89-річну емігрантку з України Ніну Кравцову, яка пережила Голокост. За підозрою у злочині затримали її 95-річну сусідку по палаті, Галину Смірнову.

Також у Міннеаполісі сталася стрілянина у католицькій школі. Внаслідок чого дві дитини загинуло. Ще 17 осіб, серед яких 14 дітей, отримали поранення.

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, було виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи.

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
