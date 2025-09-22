Поліція Нідерландів застрелила 15-річного підлітка біля McDonald's

Підліток погрожував пістолетом власнику велосипеда, а потім вкрав транспорт

У місті Капелле-ан-ден-Ейссел, що поблизу Роттердама, поліцейські застрелили 15-річного хлопця. Трагедія сталася біля ресторану McDonald's, і її свідками стали багато людей, зокрема діти. Про це пише dutchnews.nl з посиланням на мера міста Юста Манусами, повідомляє «Главком».

Підлітка підозрювали в тому, що він погрожував пістолетом власнику велосипеда, а потім вкрав транспорт.

Мер міста Юст Манусама висловив співчуття родичам загиблого та закликав громадськість не робити поспішних висновків до завершення розслідування. Він також зазначив, що інцидент міг мати глибокий вплив на свідків, особливо дітей.

Ресторан McDonald's, де сталася подія, залишиться закритим на час поліцейського розслідування.

